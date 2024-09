Vereador é destituído da presidência do Podemos Fortaleza após anunciar apoio à reeleição de Sarto

O vereador de Fortaleza Wellington Saboia (Podemos) foi destituído da presidência municipal do partido após declarar apoio à campanha de reeleição do prefeito José Sarto (PDT). Já existia resolução da direção nacional determinando a neutralidade nas eleições majoritárias da capital cearense, mas segundo Bismarck Maia, presidente estadual da legenda, Saboia buscou alterar a ata de convenção no dia seguinte à sua realização para reforçar a campanha de Sarto.

"A nacional me destituiu devido não seguir a neutralidade que eles queriam. Fiz a coligação com o prefeito Sarto, do qual sou aliado de primeira hora, mas continuo na liderança do processo de acompanhamento da chapa do podemos, que conta com 21 mulheres candidatas e 23 homens", explicou o vereador ao PontoPoder.

Agora, é o advogado Hélio Parente de Vasconcelos Filho quem preside a comissão provisória do Podemos Fortaleza, cuja vigência começou em 9 de agosto e vai até 31 de dezembro de 2024.

"No entanto, nosso apoio ao vereador Wellington e todos os outros candidatos continua firme, estamos entusiasmados com a eleição de dois a três vereadores em Fortaleza. A questão foi bem superada pela (executiva) estadual e nacional", disse Bismarck Maia.

Em abril, Wellington anunciou a mudança do PMB pelo Podemos e comentou a decisão do partido sobre a neutralidade. “Sigo fazendo parte e acredito no projeto liderado pelo prefeito Sarto em Fortaleza. Nada mudou em relação ao meu total apoio à reeleição do prefeito, que vem fazendo um grande trabalho na cidade. Já a direção nacional do Podemos optou pela neutralidade nas eleições municipais”, disse, em publicação nas redes sociais.

E 2025?

Ao PontoPoder, o vereador Wellington Saboia reiterou o apoio a Sarto e informou que o foco no momento é a eleição de uma bancada do Podemos na Câmara Municipal de Fortaleza – incluindo ele mesmo. No pós-eleição, segundo ele, deve ser reconduzido ao comando do diretório municipal.

Questionado sobre isso, Bismarck disse que o assunto "não foi ainda matéria de avaliação, mas (Wellington) é um grande quadro que deve ser prestigiado, sim". Já o vereador afirmou que sua relação é direta com a nacional.