Após nota de neutralidade, presidente nacional do PDT anuncia apoio a Evandro Leitão

Presidente nacional do PDT, André Figueiredo anunciou, nesta segunda-feira (14), apoio ao candidato Evandro Leitão, do PT, no 2º turno da disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza. O posicionamento acontece alguns dias depois de nota em que defendia a neutralidade partidária do PDT no embate entre Evandro Leitão e André Fernandes (PL).

"A gente está aqui, enquanto PDT, enquanto gente que acredita que os ideais de Brizola tem que estar lado a lado com aqueles que verdadeiramente defendem a democracia. Por isso, nós estamos juntos, vamos construir esse caminho para que Fortaleza possa avançar cada vez mais", disse Figueiredo em vídeo publicado nas redes sociais.

Veja também PontoPoder André x Evandro: como estão as definições de apoio para o 2º turno entre os vereadores de Fortaleza PontoPoder Roberto Cláudio anuncia apoio a André Fernandes no 2º turno de Fortaleza

"Amigo Evandro não poderia ser diferente, eu lhe conheço há muitos e muitos anos, sei bem como é seu compromisso com a política pública séria voltada para a redução de desigualdades, de construir o Ceará que nós tanto sonhamos, um Brasil mais justo". André Figueiredo Deputado federal e presidente nacional do PDT

Nas imagens, ele aparece ao lado de Evandro, que agradece o apoio. "Nós estamos aqui firmando um compromisso para Fortaleza, um compromisso onde ele está vindo a se juntar ao nosso projeto. (...) André, muito obrigada por estar acreditando em mim, estar acreditando no projeto que faço parte e por acreditar sobretudo que a população fortalezense merece o candidato Evandro Leitão para ser o próximo prefeito de Fortaleza", diz o petista.

A neutralidade partidária defendida por Figueiredo na última quinta-feira (10) foi seguida pelo prefeito José Sarto (PDT), terceiro colocado nas eleições de Fortaleza. Na sequência, uma série de lideranças do PDT Ceará anunciou apoio a um dos dois candidatos à Prefeitura de Fortaleza.

Para o lado petista, seguiram vereadores de Fortaleza, como Adail Júnior (PDT), Carlos Mesquita (PDT) e Iraguassu Filho (PDT) — este último líder do Governo Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza.

Contudo, a maior parte da bancada do PDT no legislativo municipal seguiu para o lado de André Fernandes, incluindo o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT). O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e deputados estaduais pedetistas, como Antônio Henrique (PDT) e Queiroz Filho (PDT), também anunciaram apoio ao candidato do PL.