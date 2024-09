Sabatina PontoPoder: 'Único que tem condições de fazer parcerias', diz Evandro sobre Lula e Elmano

O candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, Evandro Leitão, aposta na relação com o presidente Lula (PT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), para um possível mandato à frente da Capital cearense. Nesse sentido, o petista defende que é o único postulante ao Paço Municipal que pode efetivar parcerias a níveis estadual e federal.

A declaração do político foi dada durante a primeira de uma série de entrevistas realizada pelo Sistema Verdes Mares com concorrentes à Prefeitura de Fortaleza, no Diário do Nordeste, na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. O editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, e a editora do PontoPoder, Jéssica Welma, conduziram o momento.

“Aliado às minhas propostas, aquilo que a gente deseja, eu sou o único candidato que posso efetivamente fazer parcerias com o Governo Federal e Governo do Estado. Nenhum outro candidato tem essa condição. Eu tenho total condição de fazer parcerias com o presidente Lula. Com essa parceria, a gente possa trazer pra cá investimentos, e trazendo mais moradias para Fortaleza, para nós tirarmos os nossos irmãos e irmãs cearenses que têm moradia precária e dar dignidade com um teto” Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Além do âmbito da moradia, a relação com o chefe do Executivo deve contribuir com outra proposta, apontou o candidato. Durante a entrevista, Leitão enfatizou a ideia de criar o 'pé-de-meia municipal'. A ideia é trazer o programa federal de poupança estudantil para o cenário fortalezense.

O petista também ressaltou a parceria com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para apresentar propostas na área. “[Vou implantar] mais creches em Fortaleza para que a gente possa ofertar para as nossas crianças, para que elas possam sair dessas filas de vagas de creche, e a gente possa efetivamente estar dando essa condição de eles estarem numa creche, numa unidade”, complementou.

PARCERIA ESTADUAL

Evandro evidenciou, ainda, a relação com Elmano de Freitas. De acordo com o candidato, a parceria deve colaborar, por exemplo, na viabilização de um programa para combater a insegurança alimentar, nos moldes do que foi criado pelo Governo do Ceará no ano passado.

“Eu sou o único que tenho efetivamente condições de fazer parcerias com o Governo do Estado do Ceará para implantar, como eu vou implantar aqui, o programa 'Fortaleza Sem Fome', da mesma forma que tem o 'Ceará sem Fome'”, afirmou o deputado estadual.

O presidente da Alece também foi questionado acerca do desempenho do PT nas últimas candidaturas municipais na Capital cearense.

“Estou muito focado na minha campanha, em mostrar propostas para a população fortalezense. O meu foco, o meu objetivo é esse, da população fazer a distinção das candidaturas através das propostas. Obviamente que os meus apoios são importantes, sem sombra de dúvida. Quem é que não quer ter um apoio do maior presidente que esse país já teve, chamado Luiz Inácio Lula da Silva? Quem é que não quer ter o apoio do maior governador que esse estado já teve, chamado Camilo Santana? Quem é que tu quer ter o apoio do atual governador Elmano de Freitas? Eu quero e eu tenho muito orgulho de fazer desse time, esse time que tem feito transformações importantes”, finalizou.

ENTREVISTAS PONTOPODER

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no Programa Hora da Verdinha, como parte da grade da Verdinha FM 92,5 e, simultaneamente, na TV Diário.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

CONFIRA O CRONOGRAMA