PontoPoder: veja sabatina com o candidato a prefeito de Fortaleza Evandro Leitão, do PT

Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão é o primeiro entrevistado da série de sabatinas PontoPoder. A conversa é conduzida pelos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

Na entrevista, o candidato destacou as propostas para áreas como Saúde, Segurança, Educação e Habitação. Ele também falou sobre os apoios que tem recebido durante a campanha e fez críticas aos adversários.

A entrevista completa está disponível no Youtube do Diário do Nordeste, a partir das 17 horas desta segunda-feira (9). A série de entrevistas continua até a próxima sexta-feira (13).

Serão entrevistados os cinco primeiro colocados na primeira rodada da pesquisa Quaest para a Prefeitura de Fortaleza, divulgada no último dia 22 de agosto. Além de Evandro, participam André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Eduardo Girão (Novo) e José Sarto (PDT).