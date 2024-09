Evandro frisa aliança com Elmano, Lula, Camilo e Cid e minimiza apoio de Luizianne: 'No momento dela'

Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão minimizou a participação da deputada federal Luizianne Lins (PT) na campanha eleitoral de Fortaleza. A declaração foi feita em entrevista ao PontoPoder, nesta segunda-feira (9). O petista foi o primeiro candidato à Prefeitura de Fortaleza a participar da série de entrevistas realizada pelo Diário do Nordeste. Evandro e Luizianne disputaram a indicação do PT para a candidatura na capital cearense.

Com a vitória de Evandro, a ex-prefeita de Fortaleza se distanciou da disputa na Cidade. Questionado sobre o fato de a aproximação com a deputada federal ainda não ter ocorrido, o candidato reforçou que a entrada de Luizianne na campanha vai acontecer "no momento dela" e preferiu destacar o apoio de outras lideranças do PT e de partidos aliados.

"Eu tenho muitas lideranças me apoiando. Eu tenho o presidente Lula (PT), eu tenho o governador Elmano (de Freitas, do PT), eu tenho o ministro (da Educação) Camilo Santana. Eu tenho o senador Cid (Gomes, do PSB). Eu tenho um marco de alianças que estão nos dando sustentação. "A Luizianne é importante? É, mas no momento dela. Meu foco agora é fazer com que os fortalezenses conheçam as nossas propostas". Evandro Leitão Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza

O candidato petista tem dito, em atos de campanha, que "aguarda" a entrada de Luizianne Lins na campanha eleitoral. Até o momento, ela não participou de nenhum ato na Capital.

Os dois dividiram palanque apenas em uma ocasião: a convenção partidária que confirmou o nome de Waldemir Catanho (PT) como candidato a prefeito de Caucaia, no início de agosto.

Na ocasião, aliados de Evandro afirmaram que o candidato havia conversado com Luizianne "Ela tem dito para o Evandro que vai participar (da campanha). Ela disse para o Evandro, o Evandro comunicou para nós", informou o deputado federal José Guimarães, na época.

Contudo, desde então, a deputada federal tem concentrado esforços na campanha da cidade vizinha à Fortaleza, onde coordena a elaboração do plano de governo de Catanho — aliado da petista desde a gestão dela à frente da Prefeitura de Fortaleza.

