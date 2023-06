Vendas da Amazon no Ceará crescem 66% em 2022; resultado ficou acima da média nacional

A operação do centro de distribuição da Amazon no Ceará, inaugurado em outubro de 2021, vem impulsionando de forma significativa a plataforma no Estado. Em 2022, as vendas do site cresceram 66%, acima da média nacional de 38%.

O resultado foi revelado pelo diretor de marketplace da Amazon, Ricardo Garrido, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

O executivo explica que, com a pandemia, a adoção do e-commerce acelerou cerca de 10 anos no Brasil e os consumidores mudaram alguns hábitos. Um deles é a expectativa de receber o produto adquirido em poucos dias.

"As pessoas passaram a comprar produtos que elas estavam acostumadas a comprar no comércio de rua, em supermercado, como bens de consumo, itens de limpeza, itens recorrentes, pela internet. Isso aumentou muito a demanda pelo e-commerce", esclarece.

O centro de distribuição da Amazon em Itaitinga foi exatamente uma aposta da empresa para deixar os produtos mais próximos dos clientes. O equipamento é o segundo inaugurado na região Nordeste, que já concentra 19% das vendas do marketplace.

Ricardo Garrido Diretor de marketplace da Amazon O maior investimento que a gente tem feito desde que a Amazon chegou no Brasil tem sido em infraestrutura. O efeito é enorme, porque hoje a gente consegue entregar em até um dia nas regiões metropolitanas e em até 2 dias em uma região um pouco maior. Isso faz com que a gente tenha resultados muito expressivos de venda".

Vendedores parceiros

Além de focar na logística de entregas, a Amazon também tem adotado como estratégia o incentivo a vendedores parceiros. Garrido argumenta que o princípio do e-commerce é oferece o maior catálogo possível para o cliente e que, mesmo uma grande varejista como a Amazon, não consegue oferecer tudo.

"A beleza do marketplace é completar a seleção, a oferta de produtos aos clientes com uma infinitude de produtos que vem de vendedores de todos os lugares do País e do mundo", destaca.

A Amazon contabiliza mais de 50 mil vendedores parceiros atualmente, dos quais 99% são pequenas e médias empresas.

O diretor da companhia ressalta o impacto econômico para os empreendedores de menor porte que, ao se tornarem parceiros da Amazon, conseguem expandir o alcance dos itens e ter acesso a soluções de logística, por exemplo.

"Isso significa que, em primeiro lugar, o nosso cliente tem muito mais diversidade de produtos; em segundo, o próprio empreendedor consegue transcender suas limitações básicas do pequeno negócio, a principal sendo a restrição geográfica. Ao entrar em um marketplace você consegue levar o seu produto, que às vezes é único, para um alcance nacional", detalha Garrido.

Um dado que atesta o crescimento do raio de cobertura de um negócio hospedado no marketplace da Amazon é que 67% das vendas de parceiros vão para fora do estado em que essas empresas estão sediadas.

Cooperação estadual

No início deste mês de junho, o Governo do Ceará e a Amazon assinaram um acordo de cooperação para impulsionar pequenos negócios.

Garrido recorda que a multinacional já possui um viés educacional que fornece capacitação aos empreendedores parceiros.

"A gente vai apoiar com divulgação, capacitação e comercialização dos produtos dessas empresas através da amazon.com.br.", afirma.

