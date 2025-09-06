Veja resultado da Lotofácil da Independência deste sábado (6); prêmio é de R$ 220 milhões
Para vencer, o apostador deverá acertar entre 11 e 15 números dos 25 disponíveis
Com um prêmio estimado em R$ 220 milhões, a Lotofácil da Independência irá sortear os números premiados neste sábado (6), um dia antes do feriado nacional. Esse é o concurso com a maior premiação na história da modalidade.
Que horas e como assistir o sorteio da Lotofácil da independência 2025?
As apostas serão encerradas às 18h. O sorteio começa a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.
Criado em comemoração à Independência do Brasil, o concurso especial nº 3480 acontece sempre na data mais próxima ao feriado válida para a Caixa.
O resultado oficial com a entrega dos prêmios acontece às 21h. Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio.
Como funcionam as apostas da Lotofácil da Independência
As apostas desse concurso especial funcionam como as da Lotofácil regular. Basta escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. Leva o montante quem acertar entre 11 e 15 deles.
É válido lembrar que o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números, todo o valor será repartido entre os que acertaram os 14 números, e assim por diante.
Na Lotofácil, a aposta mínima (15 números) custa R$ 3,50 e oferece uma chance em 3.268.760 de levar o prêmio principal, conforme a Caixa. Já a aposta máxima (20 números) garante uma em 11 chances, mas o valor aumenta para R$ 54.264.
Qual o valor do prêmio principal da Lotofácil da independência 2025?
Em 2025, a Lotofácil da Independência paga o maior valor da história, R$ 220 milhões.
Quantas pessoas ganharam o prêmio em 2024?
Conforme a Caixa Econômica Federal, 86 apostas (Veja lista completa abaixo) acertaram o total de dezenas sorteadas no ano passado, levando, cada uma, R$ 2,3 milhões. Entre elas, estão duas de Fortaleza.
- 6 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Alagoas - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- Amazonas - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- Bahia - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Ceará - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Distrito Federal - 5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Goiás - 9 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Maranhão - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Minas Gerais - 12 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Mato Grosso do Sul - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- Mato Grosso - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Paraíba - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Pernambuco - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Paraná - 8 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Rio de Janeiro - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Roraima - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- Rio Grande do Sul - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- Santa Catarina - 5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
- São Paulo - 17 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos