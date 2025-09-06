Diário do Nordeste
Veja resultado da Lotofácil da Independência deste sábado (6); prêmio é de R$ 220 milhões

Para vencer, o apostador deverá acertar entre 11 e 15 números dos 25 disponíveis

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:57)
Negócios
Pessoa preenchendo uma cartela de aposta na loteria, relacionada à prevenção e combate à dependência química, com destaque para o tema 'loteria da prevenção à dependência'.
Legenda: Resultado será revelado a partir das 20h
Foto: Rafael Lins/Shutterstock

Com um prêmio estimado em R$ 220 milhões, a Lotofácil da Independência irá sortear os números premiados neste sábado (6), um dia antes do feriado nacional. Esse é o concurso com a maior premiação na história da modalidade.

Que horas e como assistir o sorteio da Lotofácil da independência 2025?

As apostas serão encerradas às 18h. O sorteio começa a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Criado em comemoração à Independência do Brasil, o concurso especial nº 3480 acontece sempre na data mais próxima ao feriado válida para a Caixa.

O resultado oficial com a entrega dos prêmios acontece às 21h. Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio.

Como funcionam as apostas da Lotofácil da Independência

As apostas desse concurso especial funcionam como as da Lotofácil regular. Basta escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis. Leva o montante quem acertar entre 11 e 15 deles.

É válido lembrar que o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números, todo o valor será repartido entre os que acertaram os 14 números, e assim por diante.

Na Lotofácil, a aposta mínima (15 números) custa R$ 3,50 e oferece uma chance em 3.268.760 de levar o prêmio principal, conforme a Caixa. Já a aposta máxima (20 números) garante uma em 11 chances, mas o valor aumenta para R$ 54.264.

Qual o valor do prêmio principal da Lotofácil da independência 2025?

Em 2025, a Lotofácil da Independência paga o maior valor da história, R$ 220 milhões.

Quantas pessoas ganharam o prêmio em 2024?

Conforme a Caixa Econômica Federal, 86 apostas (Veja lista completa abaixo) acertaram o total de dezenas sorteadas no ano passado, levando, cada uma, R$ 2,3 milhões. Entre elas, estão duas de Fortaleza.

  • 6 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Alagoas - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • Amazonas - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • Bahia - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Ceará - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Distrito Federal -  5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Goiás - 9 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Maranhão - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Minas Gerais - 12 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Mato Grosso do Sul - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • Mato Grosso - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Paraíba - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Pernambuco - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Paraná - 8 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Rio de Janeiro - 3 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Roraima - 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • Rio Grande do Sul - 2 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • Santa Catarina - 5 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos
  • São Paulo - 17 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

