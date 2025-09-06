Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (06/09)
Os valores dos prêmios variam, mas o maior é o que pode ser pago pela Lotofácil, que sorteia R$ 220 milhões
A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (6) sete sorteios imperdíveis para quem deseja tenta a sorte na loteria.
A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:
- Lotofácil;
- Timemania;
- Mega-Sena;
- Dia de Sorte;
- + Milionária.
Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela Lotofácil, que sorteia R$ 220 milhões.
Para auxiliar os jogadores a organizarem suas apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!
Loterias com sorteio neste sábado (06/09)
Mega-Sena 2911: Prêmio de R$ 40 milhões
A Mega-Sena está acumulada e sorteia um prêmio estimado em R$ 40 milhões para quem acertar os seis números.Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números
Como jogar: a aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.
Timemania 2291: Prêmio de R$ 22 milhões
A Timemania está acumulada pode pagar um valor estimado em R$ 22 milhões esta noite. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.
Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe números.
Dia de Sorte 1112: Prêmio de R$ 400 mil
O Dia de Sorte sorteia o valor estimado em R$ 400 mil nesta noite. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as sete dezenas, ou prêmios menores ao acertar 4, 5 ou 6 números e o Mês de Sorte.
Como jogar: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.
+Milionária 283: Prêmio de R$ 147 milhões
Acumulada, a +Milionária pode pagar o prêmio de R$ 154 milhões para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos. Prêmios menores também são pagos para quem acerta de 2 a 6 números e 1 ou 2 trevos, de acordo com as combinações.
Como jogar: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.
Como e onde apostar nas loterias de hoje?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.
- Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.
