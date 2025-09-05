Saiba até quando é possível apostar na Lotofácil da Independência; prêmio será de R$ 220 milhões
Sorteio especial será realizado no sábado (6)
Quem deseja apostar na Lotofácil da Independência, com sorteio marcado para este sábado (6), terá até as 18 horas do mesmo dia para escolher os números do jogo e arriscar na sorte. O prêmio deste ano, inclusive, é o maior da história do concurso e deve pagar R$ 220 milhões.
Essa é a 14ª edição do concurso especial da Lotofácil, que é um dos quatro dessa categoria promovidos pelas Loterias Caixa.
O prêmio principal, vale lembrar, não acumula. Caso nenhum dos apostadores acerte os 15 números, o valor é dividido entre os que acertarem 14, ou assim por diante, conforme as regras estabelecidas para o sorteio.
Como apostar?
Os jogadores podem marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante e vence quem acertar 15 números.
Segundo a Caixa, ganham prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números — sendo este o valor máximo.
Há também a opção de deixar que o sistema de apostas faça a escolha automaticamente, por meio da chamada "surpresinha".
Pode fazer bolão?
Outra opção de aposta é o chamado Bolão, em que os jogadores também podem apostar em grupos. Nessa modalidade, basta selecionar a opção no volante ou pedir ao atendente da casa lotérica para selecionar a opção.
Ao optar pelo bolão, cada participante terá direito a uma cota, com recibo individual, o que possibilita receber o prêmio separadamente.
Onde assistir o sorteio?
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da RedeTV!, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da RedeTV!.