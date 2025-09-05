Diário do Nordeste
Saiba até quando é possível apostar na Lotofácil da Independência; prêmio será de R$ 220 milhões

Sorteio especial será realizado no sábado (6)

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Volantes do sorteio da Lotofácil da Independência
Legenda: Apostadores devem escolher de 15 a 20 números no volante do sorteio
Foto: divulgação/Caixa

Quem deseja apostar na Lotofácil da Independência, com sorteio marcado para este sábado (6), terá até as 18 horas do mesmo dia para escolher os números do jogo e arriscar na sorte. O prêmio deste ano, inclusive, é o maior da história do concurso e deve pagar R$ 220 milhões.

Essa é a 14ª edição do concurso especial da Lotofácil, que é um dos quatro dessa categoria promovidos pelas Loterias Caixa.

O prêmio principal, vale lembrar, não acumula. Caso nenhum dos apostadores acerte os 15 números, o valor é dividido entre os que acertarem 14, ou assim por diante, conforme as regras estabelecidas para o sorteio.

Como apostar?

Os jogadores podem marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante e vence quem acertar 15 números.

Segundo a Caixa, ganham prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números — sendo este o valor máximo. 

Há também a opção de deixar que o sistema de apostas faça a escolha automaticamente, por meio da chamada "surpresinha".

Pode fazer bolão? 

Outra opção de aposta é o chamado Bolão, em que os jogadores também podem apostar em grupos. Nessa modalidade, basta selecionar a opção no volante ou pedir ao atendente da casa lotérica para selecionar a opção. 

Ao optar pelo bolão, cada participante terá direito a uma cota, com recibo individual, o que possibilita receber o prêmio separadamente.

Onde assistir o sorteio?

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da RedeTV!, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da RedeTV!.

