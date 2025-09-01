Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões

Concurso ocorre na véspera do feriado, no sábado (6)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:50)
Negócios
Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões
Legenda: Essa é a 14ª edição do concurso especial da Lotofácil, que é um dos quatro concursos especiais promovidos pelas Loterias Caixa
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Com o maior valor da história para o concurso especial (R$ 220 milhões), a Lotofácil de Independência será sorteada no próximo sábado (6), às 20h. O prêmio, que não acumula, irá para quem acertar os 15 números da faixa principal ou para os acertadores de 14 números, ou assim por diante, conforme a regra. 

Essa é a 14ª edição do concurso especial da Lotofácil, que é um dos quatro concursos especiais promovidos pelas Loterias Caixa.

Segundo dados da Caixa, o maior prêmio já pago pela loteria foi no ano passado, quando 86 apostas dividiram o total de R$ 202 milhões. 

As apostas para o concurso 3.480 da Lotofácil custam a partir de R$ 3,50 e podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio pelos canais eletrônicos da Caixa, e até as 19h em qualquer casa lotérica do País.

Como apostar?

Ganha a bolada quem acertar 15 números. Os jogadores podem marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. 

De acordo com a Caixa, ganham prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números — sendo este o valor máximo. 

Há também a opção de deixar que o sistema de apostas faça a escolha automaticamente, por meio da chamada "surpresinha".

Veja também

teaser image
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (1º/9)

Pode fazer bolão? 

Outra opção de aposta é o chamado Bolão, em que os jogadores também podem apostar em grupos. Nessa modalidade, basta selecionar a opção no volante ou pedir ao atendente da casa lotérica para selecionar a opção. 

Ao optar pelo bolão, cada participante terá direito a uma cota, com recibo individual, o que possibilita receber o prêmio separadamente.

Como é a divisão de um bolão da Lotofácil? 

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14, sendo que cada cota não pode ter valor inferior a R$ 4,50. Além disso, cada jogo precisa ter no mínimo duas cotas — o número máximo varia conforme a quantidade de números de cada aposta. 

Confira a divisão:

  • Apostas com 15 números: máximo de 7 cotas
  • Apostas com 16 números: máximo de 25 cotas
  • Apostas com 17 números: máximo de 30 cotas
  • Apostas com 18 números: máximo de 35 cotas
  • Apostas com 19 números: máximo de 70 cotas
  • Apostas com 20 números: máximo de 100 cotas

No caso de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério do estabelecimento. 

Lembrando que as cotas de bolões organizadas pelas lotéricas também podem ser adquiridas no portal Loterias Caixa, segundo a instituição

Onde assistir?

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da RedeTV!, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da RedeTV!.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões
Negócios

Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões

Concurso ocorre na véspera do feriado, no sábado (6)

Redação
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6815, desta segunda-feira (01/09); prêmio é de R$ 9,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2817 – Sorteio de segunda-feira, 01/09; Prêmio de R$ 3,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2817 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 740 - Sorteio de segunda-feira, 01/09; Prêmio de R$ 500 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 740 em 01/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2854 de hoje, segunda-feira, 01/09; prêmio é de R$ 6,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2854 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 6,0 milhões.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (01/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (01/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Tela de celular com função de transferência via pix em aplicativo de banco
Negócios

Bancos oferecem Pix parcelado no crédito e no empréstimo pessoal; entenda como vai funcionar

Nova função permitirá parcelar compras e transferências com juros

Redação
01 de Setembro de 2025
Cartão do Bolsa Família
Negócios

Calendário do Bolsa Família: veja data de pagamentos no mês de setembro

O dia de cada depósito acontece conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão dos beneficiários

Redação
01 de Setembro de 2025
Profissional de Tecnologia
Papo Carreira

Empresa de tecnologia oferta mais de 40 vagas em Fortaleza, Campinas e São Paulo; saiba mais

As oportunidades incluem modelo de trabalho híbrido, remoto e flexível

Redação
01 de Setembro de 2025
Estudantes
Papo Carreira

CNU 2025: resultado de pedido de cotas e de atendimento especial é divulgado; veja como consultar

Concurso tem 35% de reserva de vagas para cotas de ações afirmativas

Redação e Agência Brasil
01 de Setembro de 2025
Gabarito de prova sendo preenchido
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (1º)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições como a SOP-CE e a CPRM

Redação
01 de Setembro de 2025
Foto que contém Regina, Consuelo e Graça Dias Branco
Negócios

Um em cada cinco bilionários do Nordeste em 2025 é mulher; confira os nomes

Região aumenta participação feminina, ainda que restrita a alguns grupos familiares

Luciano Rodrigues
01 de Setembro de 2025
Pessoa marcando números na aposta da Quina, loterias de apostas, com vários bilhetes ao redor, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa em 1 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (1º/9)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 9,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
01 de Setembro de 2025
Candidato responde concurso público
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em setembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino

Luana Severo
01 de Setembro de 2025
Egídio Serpa

Magalu vende, mas esquece de entregar a encomenda

Um comunicador de Fortaleza comprou um livro pelo aplicativo do Magazine Luiza, e até agora não o recebeu . Este colunista entrará em férias de amanhã, 1º/09, até 30 de setembro,

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025
Professor dá aula para estudantes de São Gonçalo do Amarante
Papo Carreira

2 mil jovens disputam 220 vagas em programa de primeiro emprego no Pecém

O projeto é considerado pioneiro por ser o primeiro, no Ceará, realizado por um município

Redação
31 de Agosto de 2025
Produtor rural tirando leite da vaca
Negócios

Transferência de embriões aumenta em 6 vezes a produção de leite de pequenos criadores em 24 cidades do Ceará

Projeto FIV Ceará gera animais que produzem 40 litros de leite por dia e agregam até 30% na renda do produtor

Letícia do Vale
31 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Mármores e Granitos: Ceará com US$ 100 milhões em exportações

De janeiro a julho deste ano, já foi exportado o equivalente a US$ 77,7 milhões, como informa o presidente do Simagran, Carlos Rubens Alencar

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados.
Negócios

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 14 milhões na terça (2); veja como apostar

Ninguém conseguiu os 6 acertos no concurso 2.908

Redação
31 de Agosto de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco
Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues
31 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Marca Unimed Fortaleza cresce no Top of Mind Data Folha 2025

Cooperativa de médicos e administradora de um dos maiores planos de saúde do Ceará, a Unimed Fortaleza conquistou o primeiro lugar na classe AB

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025
Na imagem, alunos fazendo prova de concurso
Papo Carreira

Uece e Urca abrem inscrições para vestibular, com 4.250 mil vagas no total; veja detalhes

Setembro é o mês de inscrição das duas universidades; cursos abragem diferentes áreas

Redação
30 de Agosto de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1209 de hoje 30/08; prêmio é de R$ 8 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
loteria federal
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5996, deste sábado (30/08); prêmio é de R$ 1,5 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphin
30 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2288 de hoje, 30/08; prêmio é de R$ 19,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1109 de hoje, 30/08; prêmio é de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6814, deste sábado (30/08); prêmio é de R$ 3,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2908 deste sábado (30/08); prêmio é de R$ 8,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
Imagem mostra tela de celular e tela de computador ao fundo com a logo do Pix, sistema de pagamentos do Banco Central
Negócios

Ataque cibernético ao sistema Pix de empresa de software leva ao desvio de R$ 420 milhões

A Sinqia, que atua no ramo de software para serviços financeiros, foi alvo de ataque hacker na madrugada de sexta-feira (29). Do total desviado, R$ 350 milhões foram recuperados

Redação
30 de Agosto de 2025