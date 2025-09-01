Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões

Com o maior valor da história para o concurso especial (R$ 220 milhões), a Lotofácil de Independência será sorteada no próximo sábado (6), às 20h. O prêmio, que não acumula, irá para quem acertar os 15 números da faixa principal ou para os acertadores de 14 números, ou assim por diante, conforme a regra.

Essa é a 14ª edição do concurso especial da Lotofácil, que é um dos quatro concursos especiais promovidos pelas Loterias Caixa.

Segundo dados da Caixa, o maior prêmio já pago pela loteria foi no ano passado, quando 86 apostas dividiram o total de R$ 202 milhões.

As apostas para o concurso 3.480 da Lotofácil custam a partir de R$ 3,50 e podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio pelos canais eletrônicos da Caixa, e até as 19h em qualquer casa lotérica do País.

Como apostar?

Ganha a bolada quem acertar 15 números. Os jogadores podem marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

De acordo com a Caixa, ganham prêmios aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números — sendo este o valor máximo.

Há também a opção de deixar que o sistema de apostas faça a escolha automaticamente, por meio da chamada "surpresinha".

Pode fazer bolão?

Outra opção de aposta é o chamado Bolão, em que os jogadores também podem apostar em grupos. Nessa modalidade, basta selecionar a opção no volante ou pedir ao atendente da casa lotérica para selecionar a opção.

Ao optar pelo bolão, cada participante terá direito a uma cota, com recibo individual, o que possibilita receber o prêmio separadamente.

Como é a divisão de um bolão da Lotofácil?

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14, sendo que cada cota não pode ter valor inferior a R$ 4,50. Além disso, cada jogo precisa ter no mínimo duas cotas — o número máximo varia conforme a quantidade de números de cada aposta.

Confira a divisão:

Apostas com 15 números: máximo de 7 cotas

Apostas com 16 números: máximo de 25 cotas

Apostas com 17 números: máximo de 30 cotas

Apostas com 18 números: máximo de 35 cotas

Apostas com 19 números: máximo de 70 cotas

Apostas com 20 números: máximo de 100 cotas

No caso de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério do estabelecimento.

Lembrando que as cotas de bolões organizadas pelas lotéricas também podem ser adquiridas no portal Loterias Caixa, segundo a instituição

Onde assistir?

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da RedeTV!, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da RedeTV!.