Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões no sábado (6); quatro apostas do Ceará acertam a Quina
Ninguém acertou os 6 números do concurso 2.910
Nenhum jogador da Mega-Sena acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.910, realizado na noite dessa quinta-feira (4), em São Paulo. Para o próximo sorteio, no sábado (6), o prêmio previsto é de R$ 40 milhões.
Quatro apostas do Ceará acertaram a Quina e vão levar cada uma o prêmio de R$ 22.501,55. Do total, dois jogos foram registrados em Fortaleza, um em Juazeiro do Norte e um em Tururu. Todas foram apostas simples.
Veja os números sorteados do concurso 2.910:
03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29
Veja quantas apostas foram premiadas:
- Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 40 milhões;
- 5 acertos: 80 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 22.501,55;
- 4 acertos: 4.834 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 613,82.
Como jogar na Mega-Sena?
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.
O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra