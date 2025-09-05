Nenhum jogador da Mega-Sena acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.910, realizado na noite dessa quinta-feira (4), em São Paulo. Para o próximo sorteio, no sábado (6), o prêmio previsto é de R$ 40 milhões.

Quatro apostas do Ceará acertaram a Quina e vão levar cada uma o prêmio de R$ 22.501,55. Do total, dois jogos foram registrados em Fortaleza, um em Juazeiro do Norte e um em Tururu. Todas foram apostas simples.

Veja os números sorteados do concurso 2.910:

03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29

Veja quantas apostas foram premiadas:

Ninguém conseguiu os 6 acertos, e a premiação acumulou para R$ 40 milhões;

5 acertos: 80 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 22.501,55;

4 acertos: 4.834 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 613,82.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: