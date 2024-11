Uber muda lista de carros aceitos por app em 2025; veja modelos banidos

A Uber divulgou, na última quarta-feira (13), mudanças na lista de carros aceitos pela plataforma nas categorias comfort e black, já a partir de janeiro de 2025.

De acordo com a plataforma, foi a avaliação dos próprios usuários que fomentou a nova seleção de modelos para estas duas categorias, que, com carros mais caros no catálogo, tem corridas mais caras.

“A indústria automotiva está em constante evolução e, por isso, está sempre atualizando os modelos de veículos das categorias premium, em busca de manter essas modalidades atrativas e proporcionar, para motoristas parceiros e usuários, a melhor experiência na plataforma”, explicou a empresa alemã em nota.

Mudanças na categoria Comfort

Nas corridas Comfort, dois modelos de carros não poderão mais ser cadastrados pelos motoristas, independentemente do ano de fabricação ou da versão: Renault Sandero e Hyundai HB20. Esta regra vale para todas as cidades do Brasil onde a Uber atua.

Com a mudança, os seguintes modelos podem não ser mais aceitos a depender do ano de fabricação:

Renault Logan;

Volkswagen Voyage;

Toyota Etios Sedan;

Chevrolet Prisma;

Chevrolet Cobalt.

Para cadastrar um carro na categoria Comfort, o modelo precisa ter quatro portas, ar-condicionado e cinco lugares. Todos, no entanto, podem se enquadrar como UberX.

Nesta categoria, aliás, que concentra os veículos mais simples e, consequentemente, as corridas mais baratas do aplicativo, as regras passarão a valer de acordo com a cidade.

Categoria Black

Para a categoria mais luxuosa da plataforma, a Black, uma lista com carros que vão depender do ano de fabricação e da cidade foi divulgada.

Ano mínimo dos carros utilizados no Uber Black por capital:

2016: Rio de Janeiro (RJ);

2017: Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Recife (PE);

2018: Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Mas atenção, pois uma lista de carros não será aceita na categoria máxima, mesmo dentro do ano exigido. São eles:

Audi RS7;

Caoa Chery Tiggo 3x;

Citroën C4L;

Citroën C5;

Ford Edge;

Ford Focus;

Ford Territory;

Honda CR-V;

JAC Motors T6;

Land Rover Freelander;

Lifan X60;

Mitsubishi Pajero TR4;

Peugeot 2008;

Peugeot 408;

Peugeot 508;

Renault Fluence;

Toyota Corolla Fielder;

Toyota Hilux;

Suzuki Grand Vitara;

Suzuki Vitara.

Os carros desta categoria precisam ter, além de ar-condicionado e quatro portas, as cores preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco.

Para correr nesta categoria, os motoristas devem ter mais de 100 corridas na plataforma em diferentes categorias, bem como avaliações positivas de, no mínimo, 4,85 pontos pelos usuários.