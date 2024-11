Wanderley Gonçalves, da Marquise, é o Operário Padrão 2024

Determinação, competência e amor pela profissão. Estas são as marcas de José Wanderley Pinto Gonçalves, funcionário da Marquise Incorporações, eleito “Operário do Ano 2024” pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), que o homenageou ontem, quarta-feira, 13, entregando-lhe um belo troféu em bela cerimônia realizada no Teatro RioMar.

O prêmio, um dos mais importantes da construção civil cearense, reconhece o comprometimento de trabalhadores que transformam o setor com seu esforço e dedicação.

José Wanderley é um exemplo dessa excelência. Ele recorda o início da trajetória e cada etapa que pavimentou seu caminho até a conquista, desde quando entrou na Marquise Incorporações, em 2015, como servente na obra Estação das Flores, onde sempre se destacou pela qualidade de seu trabalho. A ascensão de Wanderley tem sido marcada por esforços contínuos e pelo desejo incansável de evoluir.

Após ser promovido a pedreiro em 2018, recebeu diversos elogios dos clientes da Marquise Incorporações por seu profissionalismo, e rapidamente demonstrou habilidades de liderança que o levaram à função de encarregado de manutenção em fevereiro de 2024.

Emocionado, ele afirmou após receber o prêmio do Sinduscon:

“Tenho orgulho de dizer que cheguei na Marquise Incorporações por meus próprios méritos, e cada promoção foi a realização de um sonho”.

O Prêmio de Operário Padrão 2024 foi entregue sob aplausos de empresários, autoridades e formadores de opinião em evento comandado pelo presidente do Sinduscon, Patriolino Dias, e que teve a presença do governador Elmano de Freitas.

Patriolino Dias destacou os méritos de José Wanderley e dos demais profissionais que “constroem não apenas edifícios, mas uma trajetória marcada por valores, dedicação e perseverança”.

Por sua vez, a engenheira Andréa Coelho, diretora executiva da Marquise Incorporações, disse sobre o Operário Padrão 2024:

“É uma grande satisfação para nós recebermos profissionais como o José Wanderley, que demonstram dedicação e o desejo de crescer. Ver seu esforço sendo reconhecido, e sua trajetória de ascensão é motivo de orgulho para toda nossa equipe. Incentivamos cada um de nossos profissionais a buscar desenvolvimento constante, e nada é mais gratificante do que assistir a essa trajetória de crescimento sendo construída com tanto mérito e dedicação”.