Amil encaminha venda do Hospital Monte Klinikum, em Fortaleza

A Amil deve finalizar em breve a venda do tradicional hospital Monte Klinikum, localizado no Meireles, área nobre de Fortaleza.

O comprador deverá ser o Grupo Kora Saúde, que no Ceará é detentor da Rede Oto, com 5 unidades. A informação foi repassada a esta Coluna por fontes familiarizadas com o assunto.

Três empresas interessadas

Com envolvimento do BTG na operação, estavam no páreo três interessados: Hapvida, Unimed Fortaleza e a própria Kora.

Durante as conversas, a Unimed, que chegou a ser a favorita a fechar a aquisição, acabou saindo da disputa. A Hapvida, apurou esta Coluna, também é carta fora do baralho. Restando a Kora, que no início das negociações corria por fora.

A aquisição inclui também a carteira de clientes da Amil no Ceará, com 30 mil vidas. Os valores da compra só deverão ser revelados quando o negócio for consolidado.

Posicionamentos

Acionada pela Coluna, a Amil não confirmou e nem negou a venda: " A Amil informa que avalia sempre oportunidades de negócios que fortaleçam seu posicionamento e o sistema de saúde. Entretanto, não comenta especulações".

A rede Oto e a Hapvida não quiseram comentar.

Kora detém 400 leitos no Ceará

A Rede Oto, da Kora, detém em torno de 400 leitos, sendo um dos maiores players da saúde privada de Fortaleza, com hospitais no Meireles, Aldeota e na região sul da cidade. A compra do Monte Klinikum pode consolidar a presença da companhia na maior economia do Nordeste. Fundado em 1992, o hospital possui mais de 100 leitos.

