Claeck Supermercados celebra aniversário de 30 anos com novidades e ofertas

Comemorando 30 anos de história e dedicação à comunidade, o Claeck Supermercados celebra a trajetória com novidades. Neste ano, a nova campanha traz novo logo, adotando uma identidade visual mais moderna e atraente. A mudança reflete o espírito de inovação e proximidade da marca, chamada de “O Barato da Família”, com seu público.

O marco de três décadas reforça a trajetória de crescimento e expansão da rede, a qual continua a se destacar pela fidelidade à estratégia de preços acessíveis. O atendimento personalizado, por sua vez, é fruto de um investimento contínuo em treinamento de equipes, garantindo uma experiência única de compra.

“Ao longo dos anos, o Claeck consolidou-se como um supermercado de confiança na comunidade, valorizando a proximidade com os clientes e o compromisso com a inovação. O recente rebranding da marca é um exemplo disso. Realizamos uma análise contínua dos produtos mais procurados para oferecer descontos e promoções estratégicas, que atendam às demandas locais”, destaca Claecio Barbosa, presidente do Claeck Supermercados.

Desde o surgimento, a marca visa ser uma das maiores empresas de varejo do Brasil e, em agradecimento ao público, promove uma campanha especial de aniversário com sorteios de prêmios, incluindo quatro caminhões de móveis e eletrodomésticos para mobiliar uma casa completa - um para cada loja.

O sorteio acontece nos dias 29 e 30 de novembro, destacando o encerramento das festividades. Além desses prêmios, mais de R$ 10 mil reais em vales-compra foram distribuídos nos finais de semana de outubro, o que segue ocorrendo no mês de novembro. A ação reforça o compromisso da rede com a economia local e com seus consumidores.

Mais informações:

Site: claecksupermercados.com

Instagram: @claecksupermercados