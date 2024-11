Malwee anuncia fechamento de fábrica em Pacajus em dezembro

O Grupo Malwee vai deixar o Ceará a partir de dezembro. A empresa, que tem uma fábrica de confecção de peças de vestuário na cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, vai encerrar as atividades no Estado ainda em 2024.

A informação foi confirmada pela empresa por meio de nota oficial. No texto, a companhia "anuncia a transferência de suas operações fabris de Pacajus para Jaraguá do Sul (SC)", onde mantém a matriz do grupo.

Segundo a Malwee, o encerramento das atividades no Ceará "faz parte do plano estratégico da companhia, que visa otimizar suas operações e aumentar a eficiência produtiva, garantindo, assim, um crescimento contínuo e sustentável para o negócio".

Questionado pela reportagem sobre a quantidade de funcionários na empresa, o Grupo Malwee limitou-se a dizer, por meio da assessoria de imprensa, que a única "manifestação" da companhia seria a nota enviada.

Cinco empresas podem receber funcionários da Malwee

Apesar de não informar a quantidade de trabalhadores que atualmente estão empregados em Pacajus, o grupo afirmou que os funcionários da fábrica do município estão recebendo "a possibilidade de realocação em vagas disponíveis em empresas da região".

"Na próxima semana, cinco grandes companhias estarão na unidade fabril de Pacajus apresentando suas oportunidades de trabalho. Além disso, a empresa também oferecerá um treinamento e preparação para entrevistas e confecção de currículos", diz a nota.

A Malwee abriu a unidade em Pacajus em 2010 com a promessa de ser a segunda maior fábrica da empresa no País, atrás somente da matriz em Jaraguá do Sul. A empresa passou por processos sucessivos de expansão no início da década passada.

O Grupo Malwee é responsável pelas marcas Basicamente, Basico.com, Carinhoso, Enfim, Malwee e Malwee Kids.

Confira a nota completa divulgada pelo Grupo Malwee:

