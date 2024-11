Dagnósticos regionais da infraestrutura em debate no Sinduscion

Na próxima terça-feira, 19, às 14 horas, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) sediará na Fiec o Diagnósticos Regionais da Infraestrutura, um seminário da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em parceria com a Caixa Econômica Federal.

A proposta do evento é debater os principais desafios e as perspectivas para o desenvolvimento da infraestrutura regional, com foco na ampliação de oportunidades de negócios e investimentos no setor da construção civil, como informa o presidente do Sinduscon-CE, Patriolino Dias.

O evento reunirá especialistas, empresários e representantes do setor público e privado que abordarão temas estratégicos que impactam diretamente o crescimento do Ceará e da região Nordeste.

Durante o encontro, serão apresentadas análises sobre as tendências e os desafios que influenciam o segmento de infraestrutura no contexto local e nacional.

A iniciativa pretende fomentar o diálogo entre as partes interessadas, promovendo um ambiente de cooperação para a formulação de soluções que impulsionem o desenvolvimento sustentável da infraestrutura regional.

Além de discutir o cenário atual, o evento também oferecerá insights sobre as novas oportunidades de negócios e linhas de financiamento para projetos de infraestrutura, promovendo um debate que fortalece o setor e contribui para o desenvolvimento econômico regional.

O governo federal tem hoje alguns compromissos, todos lincados ao projeto de desenvolvimento econômico.