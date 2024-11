Servidores de Fortaleza têm até dia 29 para abrir nova conta e receber salários de dezembro

Encerra-se no dia 29 de novembro o prazo para servidores, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Fortaleza abrirem conta no novo banco gestor da folha de pagamentos do Município, o Santander, que substitui o Bradesco.

Segundo o banco, esse procedimento é essencial para que os servidores recebam os salários na data correta em dezembro, primeiro mês em que os vencimentos serão depositados em contas do Santander.

Saiba como proceder

A partir desta segunda-feira (18) até o dia 29, o banco vai passar a atender esse público na agência Centro, localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 915. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. Antes, o serviço estava sendo prestado no Shopping RioMar.

Os agendamentos podem ser feitos por este link.

Outra possibilidade ofertada pelo Santander é um web link, no qual os servidores ativos, aposentados e pensionistas poderão também efetuar a abertura das suas respectivas contas de forma online.

No dia do atendimento, para quem optar pelo presencial, o servidor deve levar comprovante de residência, preferencialmente uma conta de luz (de até 60 dias), CPF e identidade ou CNH (ambos originais com cópia legível).

SERVIÇO

Atendimento:

Primeiro, é necessário fazer o agendamento por meio do link https://agendafopa.com.br/pmfortaleza

Local:

Agência Santander no Centro, na Rua Floriano Peixoto, nº 915

Data e Horário:

De 18 a 29 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Abertura de conta por canal online

https://www.santander.com.br/banco/blog/stories/abra-sua-conta-corrente

Documentos necessários ao atendimento:

Comprovante de residência (de até 60 dias), preferencialmente uma conta de luz

CPF e identidade ou CNH (ambos originais com cópia legível)

