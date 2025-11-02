Diário do Nordeste
Tele Sena de 34º Aniversário: confira o resultado deste domingo (02/11)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra a propaganda da Tele Sena, com Tiago Abravanel.
Legenda: Sorteio da Tele Sena acontece aos domingos.
Foto: Divulgação.

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) divulga neste domingo (2) o resultado da Tele Sena de 34º Aniversário, com quase R$ 8 milhões em prêmios. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Veja o resultado:

O sorteio ainda não foi realizado. A matéria será atualizada quando houver.

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página “Minhas Tele Senas”.

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

  • Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil.
  • Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios.
  • Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar somente uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil.
  • Tele Sena Semanal: uma Tele Sena “para quem tem pressa de ganhar”, como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil. Há ainda o Giro da Sorte, onde 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.

