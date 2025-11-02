Tele Sena de 34º Aniversário: confira o resultado deste domingo (02/11)

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) divulga neste domingo (2) o resultado da Tele Sena de 34º Aniversário, com quase R$ 8 milhões em prêmios. As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Veja o resultado:

O sorteio ainda não foi realizado. A matéria será atualizada quando houver.

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página “Minhas Tele Senas”.

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: