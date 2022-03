Serviço de Psicologia Aplicada da UniAteneu oferece atendimento especializado

Os espaços de prática proporcionam aos alunos oportunidades para vivenciar as realidades do mercado de trabalho atual, deixando-os preparados da forma mais adequada às diferentes situações que envolvem o campo profissional. Um exemplo é o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) do Centro Universitário Ateneu, um ambiente de formação prática em Psicologia Clínica dos alunos da graduação em Psicologia da UniAteneu.

São ofertados para a comunidade em geral serviços de psicoterapia regular, plantão psicológico e grupos terapêuticos. Os atendimentos estão abertos para crianças, adolescentes, adultos e idosos, onde são aplicadas abordagens adequadas à cada situação. As sessões são realizadas por estagiários de Psicologia, orientados pelos coordenadores do SPA e psicólogos, e são supervisionados por professores do curso de Psicologia.

A UniAteneu dispõe de dois SPAs, instalados na unidade acadêmica Harmony – Bezerra de Menezes e Messejana. Para agendar o atendimento, é preciso entrar em contato, por telefone, com uma das clínicas ou realizar o procedimento de forma presencial. Os SPAs funcionam de segunda a sexta-feira das 8h às 12 e das 13h às 17h. Aos sábados, das 8h às 12h, no SPA Messejana.

Legenda: No SPA, os alunos de Psicologia têm encontros periódicos chamados de supervisão, com professores do curso Foto: UniAteneu/Divulgação

Contribuição do SPA para a formação

“O SPA tem fundamental importância na formação do psicólogo, tendo em vista que faz parte do processo de tornar-se psicoterapeuta, pois possibilita o contato com a prática, bem como o desenvolvimento da postura profissional por meio das formações, atendimentos e supervisões. É o primeiro contato com os pacientes, além de possuir uma representatividade única para cada aluno”, afirma Luan Carvalho, responsável técnico pelo SPA Messejana.

Para Lisa Naira Rodrigues, responsável técnica pelo SPA Harmony – Bezerra de Menezes, a clínica-escola é um espaço ideal para os alunos de Psicologia treinarem as suas habilidades, conhecerem a área e desenvolverem novas competências fundamentais para a sua carreira. “A função do SPA é atender e acompanhar pessoas da comunidade interna e externa da instituição. Dessa forma, é um elemento importante para o curso, pois traz benefícios para a instituição e presta um serviço essencial para quem está envolvido com ele”, complementa.

Legenda: Os estagiários têm o acompanhamento da equipe técnica do SPA e de profissionais durante o período de atuação. Foto: UniAteneu/Divulgação

Ambiente de prática clínica

“O SPA representa um lugar de prática clínica que possibilita aos nossos alunos a oportunidade de colocar a teoria recebida no curso dentro das vivências práticas em suas diversas abordagens clínicas”, diz a profª. Ma. Carla Maria Holanda de Lima Façanha, coordenadora do curso de Psicologia da UniAteneu. Segundo ela, além de ser um lugar de desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais dos alunos, a clínica-escola se apresenta como um espaço social para atendimento a comunidade na prestação de serviço voltado para a saúde mental.

O prof. Adriano Rodrigues, coordenador de Cenário de Práticas da UniAteneu, afirma que o Serviço de Psicologia Aplicada tem o propósito de prestar uma assistência às pessoas com alguns transtornos de ansiedade, depressão e conflitos pessoais. “O trabalho é todo sigiloso, realizado em consultórios individuais, onde apenas o paciente e o profissional dialogam sobre a situação”, explicou.

“É fundamental nos dias atuais a existência do SPA na sociedade fortalezense, porque, mais do que nunca, após a pandemia, a população tem sofrido de transtornos mentais comuns como, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, e o trabalho psicológico dos SPAs da UniAteneu tem proporcionado um atendimento humanizado, atencioso e dedicado, focado sempre na pessoa”, argumenta o coordenador.

Conheça o Serviço de Psicologia Aplicada da UniAteneu:

SERVIÇO

Serviço de Psicologia Aplicada

Local: Unidade Harmony – Bezerra de Menezes

Endereço: Av. Humberto Monte, 2929. Rodolfo Teófilo – Fortaleza (CE)

Atendimentos: Segunda a sexta-feira das 8h às 12 e das 13h às 17h

Contato: (85) 3108-4661 (WhatsApp)

Local: Unidade Messejana

Endereço: Rua Antônio Gadelha, 621. Messejana – Fortaleza (CE)

Atendimentos: Segunda a sexta-feira das 8h às 12 e das 13h às 17h; e aos sábados das 8h às 12h

Contato: (85) 3022-3443

Saiba mais sobre a UniAteneu: https://uniateneu.edu.br/.

