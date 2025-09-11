Saiba quem é Larry Ellison, bilionário que superou Musk por algumas horas como o mais rico do mundo

Fundador da empresa de tecnologia Oracle, Larry Ellison, de 81 anos, ultrapassou Elon Musk e se tornou, pela primeira vez, o homem mais rico do mundo. Ele manteve a posição por somente algumas horas e retornou para o segundo lugar, onde está nesta quinta-feira (11), conforme o Bloomberg Billionaires Index.

A breve mudança de status aconteceu após a divulgação do relatório de lucros da Oracle, aumentando em US$ 101 bilhões (cerca de R$ 546,5 bilhões) a fortuna de Ellison, que disparou para US$ 393 bilhões (aproximadamente R$ 2,1 trilhões), ainda segundo a plataforma.

Apesar do título de "homem mais rico do mundo" ter sido temporário, foi o bastante para disparar o valor das ações da companhia em 41%, atingindo o maior ganho diário desde 1992.

Menos conhecido que Musk, Ellison exerce grande influência no Vale do Silício e, recentemente, na política dos Estados Unidos, com o retorno do amigo Donald Trump à Presidência. Ele também é próximo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

A seguir, conheça a história e saiba curiosidades sobre o segundo homem mais rico do mundo.

Quem é Larry Ellison

Lawrence Joseph Ellison nasceu em 17 de agosto de 1944, em Nova York. Aos noves meses, foi adotado pelos tios após a mãe enfrentar problemas de saúde que a impediram de continuar cuidando dele.

Ellison não tem ensino superior, conforme informações da revista Forbes. Ele chegou a ingressar na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, mas abandonou o curso após dois anos. Depois, entrou na Universidade de Chicago, onde ficou por somente um semestre.

Ainda na juventude, mudou-se para a Califórnia, onde trabalhou em diversas empresas de tecnologia, incluindo a Ampex, onde atuou na construção de um banco de dados para a CIA, a agência de inteligência americana, conforme a Bloomberg.

Em 1977, fundou a Oracle Corporation, inicialmente chamada de Software Development Laboratories, com os sócios Bob Miner e Ed Oates. Ele permaneceu no comando da empresa até 2014, quando deixou o cargo de diretor-executivo.

Atualmente, Ellison atua na empresa como presidente e diretor de tecnologia, além de ser o acionista majoritário.

Além da Oracle, o empresário investe em outras companhias de tecnologia, como a Tesla, de Musk, na qual chegou a integrar o conselho administrativo entre 2018 e 2022.

Veja também Negócios Cinco bilionários nordestinos perdem mais de R$ 9 bilhões em patrimônio, diz Forbes; veja nomes Negócios Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Ele também é dono de quase 50% da gigante de mídia Paramount Skydance, formada em agosto pela fusão da Paramount e da Skydance, do filho dele, David Ellison. Lawrence também é pai de Magan. Ambos são frutos do terceiro casamento do magnata, com Barbara Boothe.

Atualmente, Ellison é casado com a jovem chinesa Jolin Zhu, 43 anos mais nova.

Ilha de mais de R$ 1 bilhão e diversos imóveis de luxo

No patrimônio bilionário, coleciona iates, aviões e diversos imóveis de luxo em locais como São Francisco, Malibu, Lago Tahoe e até mesmo em outros países, como o Japão.

Em 2020, mudou-se permanentemente para a ilha havaiana de Lanai, onde é dono de quase todo território desde 2012, quando a comprou parcialmente por US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão).

Os hobbies do magnata incluem pilotar aviões, tocar violão e jogar tênis. Inclusive, a paixão pelo esporte o fez adquirir o empreendimento Indian Wells Tennis Garden.