Larry Ellison se torna o homem mais rico do mundo e desbanca Elon Musk
Fortuna do bilionário, fundador da empresa de tecnologia Oracle, aumentou em US$ 101 bilhões
Após um relatório de lucros da companhia de tecnologia Oracle, seu fundador, Larry Ellison, de 81 anos, se tornou o homem mais rico do mundo, segundo divulgado pelo Bloomberg Billionaires Index, nesta quarta-feira (10).
Ele desbancou Elon Musk, dono da Tesla e da rede social X, que ocupava o topo da lista até terça-feira (9).
De acordo com a Bloomberg, a fortuna de Ellison aumentou em US$ 101 bilhões, chegando a US$ 393 bilhões após a divulgação do relatório de lucros da Oracle. Já o patrimônio líquido de Musk está em US$ 385 bilhões.
A Oracle, empresa de gerenciamento de bancos de dados e servidores, da qual Ellison detém cerca de 40%, registrou uma forte demanda por capacidade de data center, impulsionada por clientes de inteligência artificial.
Isso provocou uma disparada nas ações da companhia, que subiram 41% nesta quarta-feira (10), no maior ganho diário desde 1992.
Ellison já havia sido considerado o homem mais rico do mundo em 2021, mas perdeu a posição para Jeff Bezos, fundador da Amazon, e para Bernard Arnault, presidente do conglomerado de luxo LVMH. Ele recuperou o posto há quase um ano e, agora, voltou ao topo.
Veja também
Fortuna de Elon Musk, segundo Forbes
No ranking paralelo da revista Forbes, porém, Elon Musk ainda aparece como a pessoa mais rica do mundo, com patrimônio estimado em US$ 439,7 bilhões, segundo os critérios do levantamento em tempo real da publicação.
Já Ellison surge logo atrás, com US$ 398,3 bilhões, após um salto de US$ 105,3 bilhões registrado nesta quarta-feira.
Na sequência, estão:
- Mark Zuckerberg (Meta/Facebook): US$ 259,3 bilhões
- Jeff Bezos (Amazon): US$ 243,4 bilhões
- Larry Page (Google): US$ 200,3 bilhões
Os números refletem os dados atualizados da Forbes nesta quarta-feira (10).