Larry Ellison se torna o homem mais rico do mundo e desbanca Elon Musk

Após um relatório de lucros da companhia de tecnologia Oracle, seu fundador, Larry Ellison, de 81 anos, se tornou o homem mais rico do mundo, segundo divulgado pelo Bloomberg Billionaires Index, nesta quarta-feira (10).

Ele desbancou Elon Musk, dono da Tesla e da rede social X, que ocupava o topo da lista até terça-feira (9).

De acordo com a Bloomberg, a fortuna de Ellison aumentou em US$ 101 bilhões, chegando a US$ 393 bilhões após a divulgação do relatório de lucros da Oracle. Já o patrimônio líquido de Musk está em US$ 385 bilhões.

A Oracle, empresa de gerenciamento de bancos de dados e servidores, da qual Ellison detém cerca de 40%, registrou uma forte demanda por capacidade de data center, impulsionada por clientes de inteligência artificial.

Isso provocou uma disparada nas ações da companhia, que subiram 41% nesta quarta-feira (10), no maior ganho diário desde 1992.

Ellison já havia sido considerado o homem mais rico do mundo em 2021, mas perdeu a posição para Jeff Bezos, fundador da Amazon, e para Bernard Arnault, presidente do conglomerado de luxo LVMH. Ele recuperou o posto há quase um ano e, agora, voltou ao topo.

Fortuna de Elon Musk, segundo Forbes

No ranking paralelo da revista Forbes, porém, Elon Musk ainda aparece como a pessoa mais rica do mundo, com patrimônio estimado em US$ 439,7 bilhões, segundo os critérios do levantamento em tempo real da publicação.

Já Ellison surge logo atrás, com US$ 398,3 bilhões, após um salto de US$ 105,3 bilhões registrado nesta quarta-feira.

Na sequência, estão:

Mark Zuckerberg (Meta/Facebook): US$ 259,3 bilhões Jeff Bezos (Amazon): US$ 243,4 bilhões Larry Page (Google): US$ 200,3 bilhões

Os números refletem os dados atualizados da Forbes nesta quarta-feira (10).