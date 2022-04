Saiba quais celulares já terão acesso ao 5G em julho deste ano

A tecnologia 5G deve começar a operar em julho deste ano nas capitais, mas, para usufruir do novo serviço de internet móvel, é preciso ter um aparelho compatível com a conexão.

Alguns modelos já são vendidos no mercado de marcas como Samsung, Apple e Motorola. Os aparelhos com compatibilidade com 4G continuarão funcionando, só não terão acesso à conexão 5G.

Saiba quais são os modelos compatíveis com 5G

iPhone SE 3

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

ROG Phone 3

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

Lenovo Legion Phone Duel

Zenfone 7

Zenfone 8

Zenfone 8 Flip

Moto G 5G

Moto G 5G Plus

Moto G100

Moto G200

Moto G50 5G

Moto G71

Motorola Edge

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Pro

Motorola XT2201-1

Nokia G50

Realme 7 5G

Realme 8 5G

Realme GT Master Edition

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy M52

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Fe

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung SM-A736B/DS

Samsung SM-A226BR/DSN

Samsung SM-G990E/DS

Samsung SM-F711B

Samsung SM-F926B/DS

Samsung SM-G990E/DS

Samsung SM-M526B/DS

Samsung SM-S901E/DS

Samsung SM-S906E/DS

Samsung SM-S908B/DS

TCL 20 Pro 5G

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco M3 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 2201116PG

Xiaomi 2201116SG

Xiaomi M2011K2G

Xiaomi M2012K11AG

Xiaomi M2103K19G

Xiaomi M2103K19PG





