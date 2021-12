Fortaleza pode ser a 1ª capital do Nordeste a receber 5G; entenda como ocorre instalação de antenas

Fortaleza pode sair na frente e receber o fornecimento do 5G antes que as demais cidades do Nordeste. Isso porque o município é o único entre as capitais da Região com legislação totalmente adaptada à Lei Geral de Antenas.

Ainda em 2017, a Prefeitura aprovou lei complementar que revogou a legislação anterior e prevê o cumprimento das regras federais para a instalação das novas antenas.

Além de Fortaleza, somente outras seis capitais já estão com a parte regulatória pronta para possibilitar a chegada do 5G, conforme levantamento da Conexis Brasil Digital, entidade que reúne empresas de telecomunicações e de conectividade.

Cidades preparadas para receber o 5G:

Fortaleza

Boa Vista

Porto Velho

Palmas

Brasília

Curitiba

Porto Alegre

Ainda no Nordeste, São Luís, João Pessoa, Recife, Maceió e Salvador estão parcialmente adaptadas à Lei Geral das Antenas, enquanto Teresina, Natal e Aracaju ainda possuem regras distantes da determinação federal.

O professor Emanuel Bezerra Rodrigues, do departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará (UFC), pontua que essa vantagem pode possibilitar a chegada mais rápida do 5G.

Essa saída na frente da capital cearense beneficiaria não apenas os moradores do município como as empresas que planejam utilizar o serviço para melhorar processos e implantar inovações.

"Fortaleza já está em conformidade, se antecipou na parte jurídica para facilitar, flexibilizar a instalação das antenas. As operadoras vão conseguir lançar o sistema 5G mais rápido", afirma.

Adaptação total desde 2017

Em nota, a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Pasta responsável pela regulação e autorização das antenas, ressalta que a legislação adequada e a governança digital faz de Fortaleza "um cenário pronto para o 5G".

"Já estando pronta para o recebimento da tecnologia 5G, Fortaleza será um dos primeiros lugares do Brasil a recebê-la, o que gera para a cidade uma série de oportunidades econômicas e sociais", acrescenta o texto.

A secretaria ainda reforça que a tecnologia irá permitir a ascensão da internet das coisas, que irá qualificar e ampliar o ambiente de negócios de Fortaleza, beneficiando diversas áreas, como segurança, saúde, construção civil e comércio.

Licenciamento digital

A Seuma também destaca que o município possui um sistema de licenciamento digital, de forma que a solicitação para a instalação das antenas pode ser feito de forma 100% virtual.

Na maioria das vezes, o processo ainda pode acorrer de maneira auto declaratória. Ou seja, o operador preenche o sistema com os dados necessários, anexa os documentos requeridos e, se não for verificada incorreção pelo sistema, recebe a licença.

O presidente da Teleco, Eduardo Tude, confirma que a adaptação legislativa e a digitalização do processo de licenciamento irá acelerar a chegada do 5G em Fortaleza.

Segundo ele, a expectativa é que no meio do próximo ano as primeiras antenas comecem a ser instaladas, ritmo que já deve estar mais intenso na Capital no fim de 2022.

Eduardo Tude Presidente da Teleco "As cidades preparadas, que têm um sistema que você tira autorização rapidamente, agiliza a implantação das novas antenas e garante um serviço de 5G melhor"

Ele lembra que a plena cobertura do serviço ainda deve demorar cerca de cinco anos, tendo em vista a migração dos usuários de antenas parabólicas para outra faixa.

"O avanço do 5G, vai ser liderado pelas capitais até o fim do ano que vem e vai acelerar o processo de limpeza desse espectro", explica Tude.

A legislação local ainda prevê a obrigatoriedade da redução do número de torres, de forma que as antenas serão concentradas ao máximo em uma única torre.

As empresas que forem instalar o equipamento nos postes de iluminação pública também terão isenção de licenciamento. Nesse caso, as antenas serão percebidas como um prolongamento do próprio poste.

Locais de instalação

Sobre o equipamento em si e as possibilidades de instalação, Rodrigues revela que a antena em si pode ter um tamanho bem reduzido, podendo se acoplada a postes, semáforos, fachada de prédios, entre outros.

Em relação a altura de instalação, o professor da UFC detalha que, por ter um raio de cobertura menor, o equipamento não precisa ficar em uma altura elevada, tendo em vista que isso diminuiria a área de cobertura.

"Posso colocar elas (antenas) em ambientes indoor e nos ambientes outdoor, em espaços abertos, ela pode ficar meio que camuflada na cidade. Praticamente a gente não vai notar tanto as antenas, por causa do tamanho delas, que é menor", esclarece.

Ele ainda pontua que as antenas podem ficar em espaços públicos e/ou privados, com autorização dos proprietários no segundo caso.

Passo a passo da instalação

A Seuma explica que, para realizar a instalação das antenas, o operador deve solicitar a Licença de Instalação Urbanístico-Ambiental (LIUA).

O passo seguinte é a análise dos requisitos urbanísticos e ambientais a serem atendidos na fase de construção e instalação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR).

Sobre os locais de instalação, a legislação indica que as antenas devem ficar, prioritariamente, "em topo de edifícios, construções ou estruturas mais altas existentes na localidade, procurando integrá-la à paisagem existente".

Os operadores ainda devem ficar atentos a algumas áreas vedadas de receber os equipamentos 5G, como:

Zonas de Preservação Ambiental 1

Zonas de Preservação Ambiental 2 e 3

Áreas de parques, praças, canteiro central, vias públicas

Locais com distância inferior ou igual a 30 metros de imóveis tombados ou em processo de tombamento

Locais com distância inferior a 50 metros de hospitais, clínicas de internação, escolas, creches e asilos

Operador local aumenta concorrência

O presidente da Teleco, Eduardo Tude, ainda pontua que o fato de a empresa cearense Brisanet ter arrematado um dos blocos para o serviço no Nordeste também pode acelerar a chegada do 5G em Fortaleza.

Segundo ele, essa característica aumenta a concorrência, o que é benéfico para a qualidade e preço do serviço prestado.

Além disso, ainda há a possibilidade da operadora priorizar municípios do estado-sede do negócio.

