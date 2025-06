Saiba por que não tem sorteio da Mega-Sena hoje (19) e descubra quando será próximo concurso

A Mega-Sena é sorteada três vezes por semanas, em dias específicos: às terças, quintas e sábados. No entanto, nesta quinta-feira (19) não terá sorteio da loteria.

A mudança na programação acontece devido ao feriado de Corpus Christi, que altera o funcionamento de instituições, como a Caixa Econômica Federal, em diversos locais do País, incluindo o Ceará.

A data ainda altera o calendário de outras loterias, como a Quina e a Lotofácil, que, tradicionalmente, também são sorteadas às quintas.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio será a Mega-Sena 2878 e acontece somente no sábado (21), a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No último concurso (2877), ninguém acertou a combinação das seis dezenas, fazendo o prêmio acumular.

No próximo fim semema, se algum sortudo acertar os números sorteados poderá faturar cerca de R$ 130 milhões.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números, e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha — quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.