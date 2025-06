Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Fortaleza

O dia de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (19), é um rito católico que faz referência ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Nessa data, que é calculada sempre 60 dias após o domingo de Páscoa, os fiéis recebem a hóstia que representa o sangue o corpo de Jesus Cristo.

Devido ao festejo religioso, o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos em Fortaleza sofrerão alterações. Pensando nisso, o Diário do Nordeste organizou um guia com o que abre e o que fecha na capital durante o Corpus Christi.

Veja o que abre no Corpus Christi, em Fortaleza

Supermercados

Os supermercados irão funcionar normalmente, segundo informe da Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

No entanto, a loja da rede Extra Mercado Rodoviária terá alteração de horário de funcionamento, fechando duas horas mais cedo. Assim, ficará aberto apenas entre 7h e 20h

Bares e Restaurantes

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) comunicou que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar normalmente. Ficará a critério da empresa optar por funcionar no Corpus Christi.

Postos de combustíveis

Os postos de combustível irão operar normalmente durante o feriado de Corpus Christi em todo o Ceará, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Lojas de rua

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL - Fortaleza), Assis Cavalcante, afirmou que algumas lojas abrirão suas portas, enquanto outras permanecerão fechadas, a critério de cada estabelecimento.

No caso do comércio do Centro de Fortaleza o funcionamento será parcial, com a abertura garantida das grandes lojas e magazines, enquanto as lojas menores seguem a critério dos proprietários.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as instituições financeiras não estarão abertas presencialmente ao público no Corpus Christi. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados.

Já o PIX segue funcionando normalmente. Na sexta-feira (20) o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

Enel

A Enel Distribuição Ceará preparou uma operação especial para o Corpus Christi. Mais de 400 equipes estarão espalhadas pelo estado para atender problemas. Ao todo, 1.000 profissionais, incluindo técnicos, engenheiros e atendentes, trabalharão.

Já as lojas de atendimento, no período, estarão fechadas no dia 19 de junho, reabrindo normalmente na sexta-feira (20).

Correios

As agências dos Correios não irão funcionar na quinta-feira (19), e a Central de Atendimento ficará disponível apenas por meio dos canais automatizados. As atividades retornam na sexta-feira (20).

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão na quinta-feira (19), em Fortaleza. A medida visa garantir os serviços de manutenção, abastecimento, coleta e tratamento de esgoto durante o período. As lojas e núcleos de atendimento estarão fechados nessas datas, retomando suas atividades na sexta-feira, dia 20.

No entanto, os núcleos de atendimento no interior do Ceará permanecerão sem expediente na quinta (19) e na sexta-feira (20), com retorno do funcionamento previsto para a segunda-feira (23).

Metrofor

O metrô e os VLts de Fortaleza terão funcionamento especial no Corpus Christi, na quinta-feira (19). As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam o funcionamento em horário normal, mas encerram as atividades mais cedo que o habitual. Também haverá alterações nos intervalos entre as viagens. Nos VLTs de Cariri e Sobral não haverá operação.

Confira detalhes:

Linha Sul (Fortaleza–Pacatuba): operação a partir das 5h30, com intervalos de 30 minutos. As últimas viagens ocorrem às 18h.

operação a partir das 5h30, com intervalos de 30 minutos. As últimas viagens ocorrem às 18h. Linha Nordeste (Parangaba–Mucuripe): início da operação às 5h30, com intervalos de 40 minutos. As últimas viagens ocorrem às 17h30.

início da operação às 5h30, com intervalos de 40 minutos. As últimas viagens ocorrem às 17h30. Linha Oeste (Fortaleza–Caucaia): Saídas da Estação Caucaia: 5h30, 7h, 8h30, 10h15, 11h45, 13h30, 15h e 16h45. Saídas da Estação Moura Brasil: 6h15, 7h45, 9h30, 11h, 12h30, 14h15, 16h e 17h30.

Saídas da Estação Caucaia: 5h30, 7h, 8h30, 10h15, 11h45, 13h30, 15h e 16h45. Saídas da Estação Moura Brasil: 6h15, 7h45, 9h30, 11h, 12h30, 14h15, 16h e 17h30. VLT do Cariri: não haverá operação

não haverá operação VLT de Sobral: não haverá operação

O serviço será normalizado na sexta-feira (20).

Shoppings

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques: 10h às 22h

10h às 22h Alimentação (praças e quiosques): 10h às 22h

10h às 22h Restaurantes: 11h30 às 22h

11h30 às 22h Cinema: 13h às 22h

13h às 22h Supermercados: 7h às 22h

7h às 22h Spine Sports: 06h às 22h

06h às 22h Cobasi: 09h às 21h

09h às 21h Lotérica: 10h às 18h

10h às 18h Laboratório Emílio Ribas: 07h às 17h

Dentre os serviços que não funcionarão, estão:

Correios;

Polícia Federal;

Detran;

Casa do Cidadão.

RioMar Fortaleza

O RioMar Fortaleza terá funcionamento normal, mas as academias funcionarão em horário reduzido. Os órgãos públicos estarão fechados.

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

10h às 22h; Órgãos públicos: fechados;

fechados; Praça de Alimentação, Mercadinho São Luiz e Farmácias: 10h às 22h.

10h às 22h. Cinépolis: verificar programação no site.

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22

10h às 22 Órgãos públicos: fechados

fechados Praça de Alimentação, Mercadão São Luiz e Farmácias: 10h às 22h

10h às 22h Cinépolis: verificar programação no site.

Shopping Benfica

As lojas, quiosques, praça de alimentação e serviços estarão operando nos horários habituais.

Lojas e Quiosques: 10h às 22h;

10h às 22h; Praça de Alimentação: 10h às 22h;

10h às 22h; Cinemas: É possível consultar a programação atualizada no site do cinema ;

É possível consultar a programação atualizada no ; Mercadinho São Luiz: 07h às 22h;

07h às 22h; Farmácia Pague Menos: 10h às 22h.

No entanto, estarão fechados:

Lotérica Prêmio Extra

Caixa Econômica

Cagece

Casa do Cidadão

CCI

DETRAN

Grand Shopping Messejana

O Grand Shopping Messejana terá funcionamento normal ao longo do dia na maioria dos serviços. No entanto, os bancos Itaú e Caixa Econômica estarão fechados.

Lojas e Quiosques: funcionamento normal, das 10h às 22h;

funcionamento normal, das 10h às 22h; Praça de Alimentação: funcionamento normal, das 10h às 22h;

funcionamento normal, das 10h às 22h; Cinema: funcionamento normal, de acordo com a programação de sessões;

funcionamento normal, de acordo com a programação de sessões; Academia Smart Fit: funcionamento das 8h às 17h.

Giga Mall

Lojas e quiosques: 9h às 19h

9h às 19h Alimentação e lazer: 9h às 19h

Terrazo Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

10h às 22h Praça de alimentação: 10h às 22h

10h às 22h Supermercado Guará: 07h às 22h

07h às 22h Greenlife academias: 05h às 22h30

Centro Fashion Fortaleza

O Centro Fashion Fortaleza funcionará normalmente.

Lojas e setores: 9h às 19h.

Shopping Parangaba

Horário de Funcionamento do Shopping: Das 10h às 22h (normal).

Exceções