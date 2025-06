Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 130 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.875 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (17). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.

Esse foi o 11º sorteio seguido da Mega-Sena em que não houve ganhadores do prêmio principal.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (21), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja também Negócios Câmara aprova urgência na votação para derrubar decreto do IOF Negócios Lotomania 2784: Sem ganhadores, prêmio acumula e valor chega a R$ 10,2 milhões Negócios Pix automático começa a funcionar nesta segunda-feira (16); veja regras e como configurar

RESULTADO

03 - 57 - 54 - 05 - 15 - 37

RESUMO DO SORTEIO

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

164 apostas ganhadoras, R$ 36.981,33

4 acertos

9.724 apostas ganhadoras, R$ 891,01

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 5 é de: