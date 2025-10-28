Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado Dia de Sorte 1134 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Dia de Sorte
Legenda: Sorteio do Dia de Sorte é realizado pela Caixa Econômica Federal
Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 1134, o Dia de Sorte vai sortear um valor de R$ 400 mil. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer às 20h desta terça-feira pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é no valor de R$ 2,00.

Resultado Dia de Sorte concurso 1134

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar no Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$2,00 - 7 números

Faixas de premiação7 acertos6 acertos5 acertos4 acertosMês de Sorte
7 (aposta simples)2.629.57515.6524533712
8 (8 apostas)328.6964.0831852112
9 (36 apostas)73.0431.422901312
10 (120 apostas)21.91359649912
11 (330 apostas)7.96828429612
12 (792 apostas)3.32014919512
13 (1.716 apostas)1.5328513412
14 (3.432 apostas)766519312
15 (6.435 apostas)408327312

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Negócios

Resultado da Timemania 2313 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 1 hora
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1134 de hoje, 28/10; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6864, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 21,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2933 desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3524, desta terça-feira (28/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto que contém o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e Karin Wallensteen, embaixadora da Suécia no Brasil.
Victor Ximenes

Empresa sueca de energia assina memorando e pode ter fábrica no Ceará

Documento prevê ainda a instalação de uma fábrica no Estado.

Victor Ximenes
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (28/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (28/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Egídio Serpa

Na disputa pelos Datacenters, Brasil pode criar Novo Colonialismo Digital

De um lado, o PBIA que prega IA para o bem de todos, de outro, o Regime Especial de Tributação para Serviço de Datacenter

Egídio Serpa
28 de Outubro de 2025
Reunião entre representantes da empresa e o governador, no Palácio da Abolição
Victor Ximenes

Avança instalação de indústria de R$ 40 milhões no interior do CE

Fábrica de calçados receberá R$ 24 milhões em incentivos estaduais

Victor Ximenes
28 de Outubro de 2025
Professores caminham em direção a local de prova do PND.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025

O prazo para interposição de recursos começa nesta terça e segue até quarta-feira (29).

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra criação de suínos.
Negócios

Ceará tem 4 dos 10 municípios com o maior rebanho de porcos do Nordeste; veja lista

Ceará tem a maior suinocultura do Nordeste, com 1,3 milhão de porcos.

Redação
28 de Outubro de 2025
Gasolina Preço
Victor Ximenes

Gasolina cai para quem? Postos de Fortaleza ignoram redução da Petrobras

Mais uma vez, revendedores mantêm preços inalterados após baixa na ponta inicial da cadeia produtiva.

Victor Ximenes
28 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

A economia real na análise de três economistas

Gustavo Assis, CEO da Asset Bank; Pedro da Matta, CEO da Audax Capital; e Volnei Eyng, CEO da Multiplike, comentam sobre o IPCA de outubro e a perspectiva para a atividade

Egídio Serpa
28 de Outubro de 2025
A imagem mostra um posto de combustíveis da Petrobras em uma área urbana. No canto esquerdo, há uma placa com os preços do dia: o etanol custa R$ 4,88 e a gasolina comum R$ 6,23, com pagamento em dinheiro, Pix ou débito. É possível ver carros sendo abastecidos nas bombas e funcionários com uniformes verdes próximos ao atendimento.
Negócios

Apesar do corte da Petrobras, consumidores não percebem redução nos preços dos postos de Fortaleza

Veja se está valendo a pena abastecer com etanol.

Letícia do Vale
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 40 milhões nesta terça (28)

Caixa oferece diversas oportunidades para você se tornar um milionário.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra home contando dinheiro e com um boleto sobre a mesa.
Ana Alves

Planilhas e apps gratuitos para controlar os gastos mensais

Ana Alves
28 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Desafiada, construção civil do Ceará busca a inovação

Meta é cambiar o jeito tradicional de construir por outro que, utilizando novos materiais e novas tecnologias, reduza o custo e o tempo e garanta alta qualidade do produto

Egídio Serpa
28 de Outubro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Negócios

Aposta no Pará acerta seis dezenas da Dupla Sena 2878 e leva prêmio de R$ 1, 4 milhão

O próximo concurso será realizado na quarta-feira (29).

Redação
27 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 764 - Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 3,3 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 764 - Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 3,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 764 em 27/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2878 de hoje, segunda-feira, 27/10; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2878 de hoje, segunda-feira, 27/10; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2878 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão.

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6863, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 19,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6863, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 19,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2841 – Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 5,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2841 – Sorteio de segunda-feira, 27/10; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2841 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3523, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3523, desta segunda-feira (27/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (27/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (27/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
27 de Outubro de 2025
Imagem mostra agência do INSS.
Negócios

Benefícios do INSS: veja calendário de pagamentos no mês de outubro

A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício

Redação
27 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

BS Steel quer tirar construção civil da baixa produtividade

Com estrutura totalmente em aço e 30 andares, o edifício terá seu canteiro de obras instalado em novembro e as escavações em janeiro, antes do lançamento comercial.

Egídio Serpa
27 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

ArcelorMittal apoia mulheres e ganha Prêmio Aberje 2025

Iniciativa da siderúrgica cearense, o Prêmio Mulher ArcelorMittal venceu a etapa regional da promoção da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial

Egídio Serpa
27 de Outubro de 2025
Imagem que mostra pessoa fazendo prova é usada para ilustrar matéria sobre o gabarito da PND.
Papo Carreira

PND 2025: veja quando sai gabarito preliminar

Provas foram realizadas neste domingo (26) em todo o País.

Redação
27 de Outubro de 2025