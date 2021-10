Programa de crédito para empreendedorismo feminino vai beneficiar até 17 mil mulheres em Fortaleza

O prefeito Sarto Nogueira (PDT) e o governador Camilo Santana (PT) anunciaram R$ 55 milhões para financiar o projeto de incentivo ao empreendedorismo feminino “Nossas Guerreiras”. O programa prevê a concessão de crédito de até R$ 3 mil sem juros para 17 mil mulheres em Fortaleza.

As informações são repassadas em live, na tarde desta quinta-feira (21), no Paço Municipal. Os empréstimos terão carência de até seis meses e devolução do recurso em até 30 meses.

Para participar, é necessário:

Ser mulher, prioritariamente chefe de família;

Ter no mínimo 18 anos;

Ser hipossuficiente em renda (ou seja: não ter recursos suficientes para o próprio sustento);

Não ter sido beneficiada com recursos em edições anteriores de programas da Prefeitura de Fortaleza;

O negócio deve estar localizado em Fortaleza, prioritariamente em bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Como participar

Legenda: Nesta quinta-feira (21), Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado lançaram programa Nossas Guerreiras Foto: Reprodução

Segundo Sarto, as inscrições serão pelo site da Prefeitura de Fortaleza. Também haverá unidades de atendimentos em terminais da Capital, regionais e no Centro de Referência do Empreendedor. Os endereços e as datas não foram informadas até a publicação desta matéria.

No ato da inscrição, serão avaliadas a documentação e a viabilidade do empreendimento proposto.

Capacitação

O programa "Nossas Guerreiras" prevê, também, a capacitação obrigatória de oito horas para a elaboração de uma proposta de negócio e desenvolvimento de liderança. A meta é capacitar 30 mil mulheres na Capital.

A capacitação ocorrerá em quiosques a serem instalados em três terminais de ônibus e nas salas do empreendedor, localizadas nas Secretarias Regionais.

Assista ao lançamento do programa: