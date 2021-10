'Projeto Elas': SVM lança iniciativa para fortalecer luta de mulheres por preservação de direitos

O Brasil registra um caso de feminicídio em cada 6 horas e meia, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2020, durante o isolamento social, 1.350 mulheres tiveram suas vidas ceifadas por seu gênero. Ou seja, morreram por serem mulheres.

Para fortalecer a luta das mulheres na manutenção dos seus direitos e, principalmente, na preservação das suas vidas, além do reconhecimento de suas conquistas, o Sistema Verdes Mares (SVM) deu início, neste mês, ao 'Projeto Elas', que atuará como agente transformador da realidade de várias mulheres cearenses, com o objetivo de construir um Ceará mais igualitário e seguro.

O projeto busca refletir, discutir, informar e, acima de tudo, combater essa realidade. Por meio de seus veículos de comunicação, o SVM discutirá temas como desigualdade de gênero, desafios no mercado de trabalho, empoderamento, conquistas e, também, dará voz a relatos da vida real, dentro de uma programação que segue até dezembro.

Legenda: Ação Mulher em Foco foi realizada na última terça-feira (5) Foto: Moisés Viana

Falar para e sobre

“A mulher tem um papel importantíssimo na nossa comunidade e esta é uma iniciativa para falar para e sobre Elas em comunidade. Um espaço para homenagear e ao mesmo tempo tocar em temas sensíveis que são uma triste realidade. Do combate às diversas formas de violência ao empreendedorismo feminino, todos serão temas presentes. Preservar vidas e evidenciar a importância delas é o que o SVM deseja com esta iniciativa”, explica Arenusa Goulart, Gerente de Marketing do Sistema.

Legenda: Momento educativo será levando para 10 escolas públicas de forma presencial a discussão sobre a importância da vida e a valorização da mulher Foto: Moisés Viana

Como parte da campanha, diversas ações também serão realizadas em pontos diferentes da capital. Nas escolas públicas, crianças poderão discutir sobre a importância da vida e a valorização da mulher por meio do "Mulher em foco". Ciclos de palestras ministradas com o apoio de ONGs e figuras representativas também marcarão o 'Projeto Elas', que culminará no lançamento de um documentário especial para a TV Diário e para a internet até o fim do ano.

Programação

Legenda: O momento educativo leva para escolas públicas a discussão sobre a importância da vida e a valorização da mulher. Foto: Moisés Viana

Mulher em foco

Momento educativo, levando para 10 escolas públicas de forma presencial a discussão sobre a importância da vida e a valorização da mulher, nos formatos de debates e teatro de bonecos com a Turminha Diário.

Dias: 05, 07, 14, 19 e 26 de outubro para crianças

05, 07, 19 e 21 de outubro para adolescentes

Vidas que reluzem

Intervenções impactantes com objetos iluminados em lagoas de Fortaleza e ações acontecendo simultaneamente nos semáforos do entorno. A ideia é conscientizar sobre os dados alarmantes, chamando a atenção da população.

Dias: 13, 15, 20, 22 e 27 de outubro

Locais: Lagoa da Parangaba, Lagoa da Messejana, Lago Jacarey e Lagoa do São Cristóvão

A voz é delas

Lives com cantoras cearenses escolhidas pelo público por meio de enquete no Instagram da TV Diário com premiação para as escolhidas. As apresentações serão transmitidas pelo YouTube da TV Diário com muita música, humor e informação.

Dias: 03, 10, 17, 24 de novembro e 01 de dezembro

Nenhuma a menos

Ciclo de palestras presenciais com apoio de ONGs e participação de figuras de renome, finalizando com um grande evento para falar sobre a evolução da mulher e as mudanças desde o século 20 até os tempos atuais e proporcionar uma experiência de realidade virtual para impactar o público. Evento combinando com o lançamento de um documentário especial para TV Diário e internet, promovendo a autoestima e o empoderamento das mulheres, discutindo e provocando questionamentos quanto às desigualdades e preconceitos.

Palestras: 04, 06, 11, 13, 20, 25, 27, 30 de novembro, 02 e 04 de dezembro

Evento: 11 de dezembro na Unifor



*Programação sujeita a alteração.

