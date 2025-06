O prêmio da Quina de São João aumentou para R$ 250 milhões, segundo informou a Caixa Econômica Federal, nessa quinta-feira (26). Esse é o maior valor já registrado na história do concurso especial.

Quando acontece o sorteio?

A 15ª edição da Quina de São João será sorteada às 20h deste sábado (28), em São Paulo.

Até quando pode apostar na Quina de São João em 2025?

As apostas podem ser feitas até as 18h do mesmo dia, sábado (28/06).

Como apostar na Quina de São João?

Para jogar, basta apostar nas lotéricas de todo o País, pelo aplicativo ou portal Loterias Caixa.

Quanto custa cada aposta?

Cada aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50.

Quem quiser, também pode deixar o sistema escolher os números, na opção chamada de "Surpresinha".

Assim como os outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Ou seja, leva a bolada quem acertar a maior quantidade de números.

Caso não haja vencedores na quina, o prêmio será dividido entre os que acertaram a quadra, e assim por diante.

Quantos números pode apostar?

Os jogos têm volantes específicos da Quina de São João, e os apostadores podem marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis.

Como funciona o bolão?

O bolão da Quina é direcionado para quem quer aumentar as chances de ganhar e gosta de jogar em grupo. Nesse formato, os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.