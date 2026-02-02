Empresas gastarão mais tempo e dinheiro só para pagar imposto

Com o início da fase de testes da Reforma Tributária em janeiro deste ano, o Brasil entra, oficialmente, em um cenário de "duplo sistema" - que promete sobrecarregar a estrutura operacional das empresas. De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), Gilberto Luiz do Amaral, o país enfrentará em 2026 o maior custo de conformidade, que é o gasto de tempo e dinheiro para pagar impostos, já registrado na história.

Desde o último mês de janeiro, as empresas estão a conviver com a apuração dos tributos atuais (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) simultaneamente à nova alíquota de teste de 1% (referente à CBS federal e ao IBS estadual/municipal).

Amaral lista os três desafios críticos de 2026. Segundo ele, o primeiro é o custo do duplo Sistema.

“Nós não estamos apenas trocando um sistema por outro; estamos forçando as empresas a manter duas máquinas fiscais rodando ao mesmo tempo. Isso exige novos softwares, treinamentos de equipes e um monitoramento constante para evitar bitributação", afirma o presidente do IBPT.

O segundo desafio é a Revolução do Split Payment. Trata-se da implementação do pagamento imediato do tributo no ato da transação bancária, o que altera drasticamente o fluxo de caixa. E é neste ponto que o IBPT alerta que empresas que não adaptarem sua gestão financeira podem sofrer crises de liquidez já neste primeiro semestre.

O terceiro desafio, na análise do Instituto, é a incerteza no setor de serviços.

“Com a nova sistemática de créditos, o setor de serviços, que é o maior empregador do país, inicia o ano sob pressão para decidir entre absorver o aumento da carga ou repassá-la integralmente ao consumidor final”, diz Gilberto Luiz do Amaral.