Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6942, deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:42)
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6942 vai sortear um prêmio de R$ 1,3 milhão. O sorteio acontece hoje (31/01), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até às 20:30h e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
5R$ 3,0024.040.016
6R$ 15,004.006.669
7R$ 52,501.144.763
8R$ 140,00429.286
9R$ 315,00190.794
10R$ 630,0095.396
11R$ 1.155,0052.035
12R$ 1.980,0030.354
13R$ 3.217,5018.679
14R$ 5.005,0012.008
15R$ 7.507,508.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1231 de hoje 31/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6038, deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
Há 2 horas
Negócios

Resultado da Timemania 2350 de hoje, 31/01; prêmio é de R$ 4,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 2 horas
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1171 de hoje, 31/01; prêmio é de R$ 850 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 2 horas
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6942, deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2967 deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 115,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3602, deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Hidrelétrica no Brasil vista de cima.
Negócios

Conta de energia terá bandeira verde em fevereiro, decide Aneel

Com a decisão, o ano de 2026 segue sem taxa extra.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Papeletas de loterias.
Negócios

Loterias do dia podem pagar mais de R$ 144 milhões neste sábado (31/01); confira

O maior prêmio pode ser pago aos apostadores da Mega Sena.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Trecho da rodovia CE-060, com placa do km 55 e veículo passando na estrada.
Negócios

Governo do Estado abre licitação para duplicação de rodovias em três municípios do Ceará

Investimento para obra é de R$ 181,8 milhões e o prazo de execução é de dois anos a partir do início dos trabalhos.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
31 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: ministros do STF decepcionam os brasileiros

Pelo andar da carruagem, o maior escândalo financeiro da história deste país, como disse o ministro Haddad, poderá influir na eleição deste ano

Egídio Serpa
31 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6941, desta sexta-feira (30/01); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6941, desta sexta-feira (30/01); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
30 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2919 de hoje, sexta-feira, 30/01; prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2919 de hoje, sexta-feira, 30/01; prêmio é de R$ 500 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2919 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 500 mil.

A. Seraphim
30 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3601, desta sexta-feira (30/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3601, desta sexta-feira (30/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
30 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2882 – Sorteio de sexta-feira, 30/01; Prêmio de R$ 8,2 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2882 – Sorteio de sexta-feira, 30/01; Prêmio de R$ 8,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2882 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
30 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 805 - Sorteio de sexta-feira, 30/01; Prêmio de R$ 1,5 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 805 - Sorteio de sexta-feira, 30/01; Prêmio de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 805 em 30/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
30 de Janeiro de 2026
Imagem de dois caminhões em atividade de terraplanagem na execução das obras da ferrovia Transnordestina no Ceará.
Negócios

Ferrovia Transnordestina tem 4 lotes prontos, mas menos da metade foi entregue no Ceará

Trecho entre Acopiara e Piquet Carneiro está concluído e lote 5 tem previsão de entrega para abril.

Paloma Vargas e Luciano Rodrigues
30 de Janeiro de 2026
Foto aérea da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), construída pela Posco Engenharia.
Negócios

Quem é o braço brasileiro de gigante sul-coreana que deu calote em empresas no Ceará

A Posco do Brasil foi criada em 2011 para erguer a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).

Redação
30 de Janeiro de 2026
Uma tela de computador exibe o portal do
Negócios

Empreendedores têm até esta sexta (30) para aderir ao Simples Nacional

Prazo vale para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Redação
30 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos mostra iPhone à esquerda e SUV à direita.
Negócios

Receita Federal fará leilão com iPhones a R$ 214 e SUV a partir de R$ 22 mil

Lances poderão ser feitos do dia 2 ao dia 9 de fevereiro.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Mão de mulher branca estendendo carteira azul com emblema brasileiro ao centro e os dizeres
Negócios

Brasil registra menor taxa de desemprego da história em 2025

Índice ficou em 5,6%. Conforme a Pnad Contínua, 103 milhões de pessoas estão empregadas no País.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Funcionários da Singular Serviços.
Papo Carreira

Empresa oferta 100 vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

As oportunidades serão apresentadas em evento na próxima quarta-feira (4).

Redação
30 de Janeiro de 2026
Pessoa comprando bilhetes de loteria ou raspadinhas em uma banca de jornal, com foco na mão que segura o papel e nas apostas.
Negócios

Com Lotomania pagando R$ 8,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (30).

Redação
30 de Janeiro de 2026
imagem mostra Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) em 2021 no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Negócios

Jornais da Coreia do Sul repercutem calote milionário da Posco no Ceará

Sites do país relatam dívidas bilionárias e acusação de 'falência planejada'

Paloma Vargas
30 de Janeiro de 2026
Uma avenida movimentada apresenta fluxo intenso de veículos, com carros de diversas cores e modelos distribuídos em múltiplas faixas sob luz diurna. À direita, postes exibem placas de sinalização de trânsito, como limite de velocidade de 60 km/h e proibição de estacionamento. O cenário inclui árvores à esquerda e fios elétricos suspensos que cruzam a via ao fundo.
Automóvel

Cota única do IPVA 2026 vence nesta sexta (30); saiba o que acontece se não pagar

Condutor pode ser multado, ter nome negativado e ficar sujeito a restrições administrativas

Ana Alice Freire*
30 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Pecuária: Faec acelera Fertilização in Vitro nas fazendas do Ceará

Melhora genética dos rebanhos fez saltar em vários municípios, de 6,6 para até 30 litros, a média diária da produção leiteira de pequenos produtores

Egídio Serpa
30 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1170 de hoje, 29/01; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1170 de hoje, 29/01; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
29 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2966 desta quinta-feira (29/01); prêmio é de R$ 102,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2966 desta quinta-feira (29/01); prêmio é de R$ 102,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
29 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3600, desta quinta-feira (29/01); prêmio é de R$ 14,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3600, desta quinta-feira (29/01); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
29 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2349 de hoje, 29/01; prêmio é de R$ 4,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2349 de hoje, 29/01; prêmio é de R$ 4,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
29 de Janeiro de 2026