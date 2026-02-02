INSS retoma atendimento nas agências e canais digitais

Os serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram retomados nesta segunda-feira (2), em todo o país. O atendimento nas agências foi suspenso na semana passada devido a uma manutenção programada.

Voltaram a funcionar a Central 135 e todos os serviços de atendimentos presenciais à população. Dos serviços online do site Meu INSS, apenas o simulador de aposentadoria deve ser retomado na quarta-feira (4).

Segundo o Ministério da Previdência Social, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) terminou a migração do último computador de grande porte para uma plataforma mais moderna, e a atualização da infraestrutura tecnológica foi realizada com sucesso.

Para reduzir os transtornos, o INSS havia antecipado as perícias médicas e avaliações sociais previstas para o período de interrupção e permitiu o reagendamento dos segurados que não puderam comparecer.

Redução de tempo

Com a atualização, o Ministério da Previdência espera reduzir de 96 para 48 horas o tempo de processamento da folha de pagamento, além de ampliar os serviços digitais.

O ministério avisou, no entanto, que devido ao grande número de acessos esperado na volta dos serviços, nesta segunda (2), pode ocorrer lentidão, principalmente nos serviços com biometria.

A funcionalidade fica disponível 24 horas e, caso o acesso falhe, a recomendação é tentar novamente fora do horário comercial.