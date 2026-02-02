Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Bolsa Família: confira calendário de pagamento para fevereiro de 2026

Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 serão os primeiros a receber.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:35)
Negócios
Pessoa segurando o cartão do Programa Família com cores vibrantes e design moderno, enfatizando a importância do programa social no Brasil.
Legenda: Pagamentos em fevereiro iniciam dia 12.
Foto: Lyon Santos/MDS

Os pagamentos do programa Bolsa Família 2026 para fevereiro iniciam no próximo dia 12 e seguem até dia 27. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

Para saber a data que vai receber, o beneficiário deve verificar o último número do NIS, disponível no cartão do programa. Assim, é possível consultar o dia correspondente no calendário oficial de pagamentos.

Dentre os benefícios disponíveis, estão: 

  • Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;
  • Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;
  • Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos;
  • Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Confira o calendário do Bolsa Família para fevereiro de 2026:

  • Final do NIS: 1 - pagamento em 12/2
  • Final do NIS: 2 - pagamento em 13/2
  • Final do NIS: 3 - pagamento em 18/2
  • Final do NIS: 4 - pagamento em 19/2
  • Final do NIS: 5 - pagamento em 20/2
  • Final do NIS: 6 - pagamento em 23/2
  • Final do NIS: 7 - pagamento em 24/2
  • Final do NIS: 8 - pagamento em 25/2
  • Final do NIS: 9 - pagamento em 26/2
  • Final do NIS: 0 - pagamento em 27/2

Vale lembrar que o dinheiro é disponibilizado de forma escalonada nos últimos dez dias úteis de cada mês. A exceção é dezembro, quando o pagamento é adiantado.

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é:

  • Março: de 18/3 a 31/3;
  • Abril: de 16/4 a 30/4;
  • Maio: de 18/5 a 29/5;
  • Junho: de 17/6 a 30/6;
  • Julho: de 20/7 a 31/7;
  • Agosto: de 18/8 a 31/8;
  • Setembro: de 17/9 a 30/9;
  • Outubro: de 19/10 a 30/10;
  • Novembro: de 16/11 a 30/11;
  • Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Como sacar o Bolsa Família?

Para sacar o Bolsa Família, os contemplados podem optar pelo aplicativo Caixa Federal, TEM e Internet Banking. Apesar de possível, não é necessário ir a uma agência da Caixa para ter acesso ao valor. Há também a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.

Cadastro deve ser atualizado

Para evitar a perda do benefício, o MDS recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses.

A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada vão precisar emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.

Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.

