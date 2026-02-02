Bolsa Família: confira calendário de pagamento para fevereiro de 2026

Março: de 18/3 a 31/3;

Abril: de 16/4 a 30/4;

Maio: de 18/5 a 29/5;

Junho: de 17/6 a 30/6;

Julho: de 20/7 a 31/7;

Agosto: de 18/8 a 31/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

de 16/11 a 30/11; Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Como sacar o Bolsa Família?

Para sacar o Bolsa Família, os contemplados podem optar pelo aplicativo Caixa Federal, TEM e Internet Banking. Apesar de possível, não é necessário ir a uma agência da Caixa para ter acesso ao valor. Há também a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.

Cadastro deve ser atualizado

Para evitar a perda do benefício, o MDS recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses.

A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada vão precisar emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.

Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.