Mega-Sena acumula e prêmio estimado para a próxima terça (3) é de R$ 130 milhões

A Mega-Sena acumulou novamente. Ninguém acertou os seis números do concurso 2967 sorteado neste sábado (31).

A previsão da Caixa Econômica é que o prêmio chegue a R$ 130 milhões nesta terça-feira (3), quando acontecerá o sorteio do concurso 2968.

Na noite deste sábado (31) os números sorteados foram: 56 - 06 - 01 - 38 - 60 - 47.

72 apostas acertaram cinco números e ganharam (cada) cerca de R$ 59 mil.

Dentre elas, uma aposta simples do Ceará, feita de forma presencial na cidade de São Gonçalo do Amarante.

Já a quadra (quando os apostadores acertam quatro números) foi de R$ R$ 1.039,98, com 6.741 apostas ganhadoras.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste

