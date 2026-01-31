Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o Resultado da Mega-Sena 2967 deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 115,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Legenda: O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 5,00
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena pode pagar até R$ 115,0 milhões neste sábado (31/01). O concurso 2967 acontece a partir das 21h em São Paulo e será transmitido ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Resultado Mega-Sena do concurso 2967

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1231 de hoje 31/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6038, deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
Há 2 horas
Negócios

Resultado da Timemania 2350 de hoje, 31/01; prêmio é de R$ 4,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 2 horas
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1171 de hoje, 31/01; prêmio é de R$ 850 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 2 horas
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6942, deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2967 deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 115,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3602, deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Hidrelétrica no Brasil vista de cima.
Negócios

Conta de energia terá bandeira verde em fevereiro, decide Aneel

Com a decisão, o ano de 2026 segue sem taxa extra.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Papeletas de loterias.
Negócios

Loterias do dia podem pagar mais de R$ 144 milhões neste sábado (31/01); confira

O maior prêmio pode ser pago aos apostadores da Mega Sena.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Trecho da rodovia CE-060, com placa do km 55 e veículo passando na estrada.
Negócios

Governo do Estado abre licitação para duplicação de rodovias em três municípios do Ceará

Investimento para obra é de R$ 181,8 milhões e o prazo de execução é de dois anos a partir do início dos trabalhos.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
31 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: ministros do STF decepcionam os brasileiros

Pelo andar da carruagem, o maior escândalo financeiro da história deste país, como disse o ministro Haddad, poderá influir na eleição deste ano

Egídio Serpa
31 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6941, desta sexta-feira (30/01); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6941, desta sexta-feira (30/01); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
30 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2919 de hoje, sexta-feira, 30/01; prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2919 de hoje, sexta-feira, 30/01; prêmio é de R$ 500 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2919 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 500 mil.

A. Seraphim
30 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3601, desta sexta-feira (30/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3601, desta sexta-feira (30/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
30 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2882 – Sorteio de sexta-feira, 30/01; Prêmio de R$ 8,2 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2882 – Sorteio de sexta-feira, 30/01; Prêmio de R$ 8,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2882 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
30 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 805 - Sorteio de sexta-feira, 30/01; Prêmio de R$ 1,5 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 805 - Sorteio de sexta-feira, 30/01; Prêmio de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 805 em 30/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
30 de Janeiro de 2026
Imagem de dois caminhões em atividade de terraplanagem na execução das obras da ferrovia Transnordestina no Ceará.
Negócios

Ferrovia Transnordestina tem 4 lotes prontos, mas menos da metade foi entregue no Ceará

Trecho entre Acopiara e Piquet Carneiro está concluído e lote 5 tem previsão de entrega para abril.

Paloma Vargas e Luciano Rodrigues
30 de Janeiro de 2026
Foto aérea da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), construída pela Posco Engenharia.
Negócios

Quem é o braço brasileiro de gigante sul-coreana que deu calote em empresas no Ceará

A Posco do Brasil foi criada em 2011 para erguer a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).

Redação
30 de Janeiro de 2026
Uma tela de computador exibe o portal do
Negócios

Empreendedores têm até esta sexta (30) para aderir ao Simples Nacional

Prazo vale para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Redação
30 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos mostra iPhone à esquerda e SUV à direita.
Negócios

Receita Federal fará leilão com iPhones a R$ 214 e SUV a partir de R$ 22 mil

Lances poderão ser feitos do dia 2 ao dia 9 de fevereiro.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Mão de mulher branca estendendo carteira azul com emblema brasileiro ao centro e os dizeres
Negócios

Brasil registra menor taxa de desemprego da história em 2025

Índice ficou em 5,6%. Conforme a Pnad Contínua, 103 milhões de pessoas estão empregadas no País.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Funcionários da Singular Serviços.
Papo Carreira

Empresa oferta 100 vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

As oportunidades serão apresentadas em evento na próxima quarta-feira (4).

Redação
30 de Janeiro de 2026
Pessoa comprando bilhetes de loteria ou raspadinhas em uma banca de jornal, com foco na mão que segura o papel e nas apostas.
Negócios

Com Lotomania pagando R$ 8,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (30).

Redação
30 de Janeiro de 2026
imagem mostra Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) em 2021 no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Negócios

Jornais da Coreia do Sul repercutem calote milionário da Posco no Ceará

Sites do país relatam dívidas bilionárias e acusação de 'falência planejada'

Paloma Vargas
30 de Janeiro de 2026
Uma avenida movimentada apresenta fluxo intenso de veículos, com carros de diversas cores e modelos distribuídos em múltiplas faixas sob luz diurna. À direita, postes exibem placas de sinalização de trânsito, como limite de velocidade de 60 km/h e proibição de estacionamento. O cenário inclui árvores à esquerda e fios elétricos suspensos que cruzam a via ao fundo.
Automóvel

Cota única do IPVA 2026 vence nesta sexta (30); saiba o que acontece se não pagar

Condutor pode ser multado, ter nome negativado e ficar sujeito a restrições administrativas

Ana Alice Freire*
30 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Pecuária: Faec acelera Fertilização in Vitro nas fazendas do Ceará

Melhora genética dos rebanhos fez saltar em vários municípios, de 6,6 para até 30 litros, a média diária da produção leiteira de pequenos produtores

Egídio Serpa
30 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1170 de hoje, 29/01; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1170 de hoje, 29/01; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
29 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2966 desta quinta-feira (29/01); prêmio é de R$ 102,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2966 desta quinta-feira (29/01); prêmio é de R$ 102,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
29 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3600, desta quinta-feira (29/01); prêmio é de R$ 14,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3600, desta quinta-feira (29/01); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
29 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2349 de hoje, 29/01; prêmio é de R$ 4,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2349 de hoje, 29/01; prêmio é de R$ 4,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
29 de Janeiro de 2026