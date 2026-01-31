Tele Sena de Ano Novo: confira o resultado deste domingo (01/02)

O SBT divulgou, neste domingo (1º), o quarto resultado da Tele Sena de Ano Novo. A primeira rodada ofereceu um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda ofertou um valor de R$ 300 mil.

O sorteio foi exibido ao vivo pela programação do SBT e também está disponível no canal oficial da Tele Sena no YouTube.

As dezenas do prêmio são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre a partir das 11h.

Veja o resultado

1º SORTEIO - 11/01/2026

08 11 29 31 36 37 43

2º SORTEIO - 18/01/2026

02 10 22 24 34 42 53

3º SORTEIO - 25/01/2026

13 16 19 27 44 50 55

4º SORTEIO - 01/02/2026

SORTEIO NÃO REALIZADO

5º SORTEIO - 08/02/2026

SORTEIO NÃO REALIZADO

NÚMERO DA SORTE

25 JAN 07166

11 JAN 01466

18 JAN 07533

25 JAN 07166

01 FEV SORTEIO NÃO REALIZADO

08 FEV SORTEIO NÃO REALIZADO

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: