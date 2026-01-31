Tele Sena de Ano Novo: confira o resultado deste domingo (01/02)
As dezenas são sorteadas com transmissão pelo canal no YouTube.
O SBT divulgou, neste domingo (1º), o quarto resultado da Tele Sena de Ano Novo. A primeira rodada ofereceu um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda ofertou um valor de R$ 300 mil.
O sorteio foi exibido ao vivo pela programação do SBT e também está disponível no canal oficial da Tele Sena no YouTube.
As dezenas do prêmio são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre a partir das 11h.
Veja o resultado
1º SORTEIO - 11/01/2026
08 11 29 31 36 37 43
2º SORTEIO - 18/01/2026
02 10 22 24 34 42 53
3º SORTEIO - 25/01/2026
13 16 19 27 44 50 55
4º SORTEIO - 01/02/2026
SORTEIO NÃO REALIZADO
5º SORTEIO - 08/02/2026
SORTEIO NÃO REALIZADO
NÚMERO DA SORTE
25 JAN 07166
11 JAN 01466
18 JAN 07533
01 FEV SORTEIO NÃO REALIZADO
08 FEV SORTEIO NÃO REALIZADO
Veja também
Como apostar pela Internet?
Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.
Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".
Como funcionam os sorteios
Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:
- Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
- Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
- Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
- Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
- Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.