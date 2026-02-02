Diário do Nordeste
Veja agora o resultado da Lotomania 2883 – Sorteio de segunda-feira, 02/02; Prêmio de R$ 9,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2883 nessa segunda-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotomania
Legenda: Os sorteios da Lotomania acontecem às terças e às sexta-feiras
Foto: Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Hoje, 02/02, o sorteio da Lotomania 2883 está oferecendo um prêmio de R$ 9,5 milhões para o vencedor. Quer saber como participar? Fique atento aos detalhes abaixo!

Mas, antes, acompanhe o sorteio ao vivo, a partir das 21h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, redes sociais e também por aqui, no Diário do Nordeste.

Para garantir sua participação, é necessário que faça sua aposta até às 20:30h de hoje, segunda-feira, em qualquer casa lotérica ou através do site, ou aplicativo de Loterias da Caixa.

Os números sorteados serão divulgados aqui, nesta página, imediatamente após o sorteio.

Confira agora o resultado da Lotomania 2883

Veja ao vivo o sorteio da Lotomania 2883 e fique atento que os números sorteados serão atualizados aqui no site do Diário do Nordeste, a partir das 21h.

Como apostar na Lotomania 2883?

Para participar do concurso da Lotomania 2883, siga um dos seguintes métodos de aposta:

  • Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você
  • Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.
  • Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até às 20:30h, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!

Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6943, desta segunda-feira (02/02); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3603, desta segunda-feira (02/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2920 de hoje, segunda-feira, 02/02; prêmio é de R$ 650 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2920 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 650 mil.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 806 - Sorteio de segunda-feira, 02/02; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 806 em 02/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Imagem de um celular com pix para matéria sobre novas regras de segurança para o pix.
Negócios

Novas regras de segurança do Pix passam a valer a partir desta segunda (2)

Medidas buscam reduzir os casos de fraudes e facilitar o rastreio do dinheiro.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Únidade da Siderúrgica em Maracanaú.
Negócios

Gerdau investe R$ 200 milhões e reabre siderúrgica em Maracanaú com foco no mercado nacional

Peças produzidas na unidade serão utilizadas como matéria-prima para a fabricação de aços longos na unidade de Caucaia.

Gabriela Custódio e Letícia do Vale
02 de Fevereiro de 2026
Agência do INSS.
Negócios

INSS retoma atendimento nas agências e canais digitais

Serviços estavam suspensos para uma atualização dos sistemas.

Redação e Agência Brasil
02 de Fevereiro de 2026
Vista aérea da orla de Fortaleza.
Negócios

Imóveis em Fortaleza ficam mais caros em 2025 e preço do metro quadrado passa de R$ 11 mil

O maior valor médio é o da avenida Beira Mar, onde o m² custa R$ 23.183.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
02 de Fevereiro de 2026
Pessoa segurando o cartão do Programa Família com cores vibrantes e design moderno, enfatizando a importância do programa social no Brasil.
Negócios

Bolsa Família: confira calendário de pagamento para fevereiro de 2026

Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 serão os primeiros a receber.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Fachada de agência da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Gabarito do Concurso Caixa será divulgado nesta segunda (2); veja como consultar

O certame é organizado pela Fundação Cesgranrio.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Recepção moderna de um escritório da empresa Fictor. Há um balcão amplo com tampo claro, duas estações de atendimento e um vaso com orquídeas brancas. Ao fundo, a parede exibe o logo “Fictor” com uma seta verde. Grandes janelas iluminam o ambiente com luz natural e há plantas decorativas ao redor.
Negócios

Grupo Fictor pede recuperação judicial após ter feito proposta por compra do Master

Segundo a empresa, liquidação do Master atingiu diretamente a Fictor Invest e Fictor Holding.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Empresas gastarão mais tempo e dinheiro só para pagar imposto

Algumas delas poderão fechar se não se adaptarem à fase de transição, que roda duas máquinas fiscais ao mesmo tempo, alerta o IBPT

Egídio Serpa
02 de Fevereiro de 2026
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Carteira de Trabalho
Victor Ximenes

As 10 cidades do Ceará que mais geraram empregos em 2025

Victor Ximenes
02 de Fevereiro de 2026
Imagem de Diana Teixeira, empreendedora jovem que fundou Artes por Dianinha.
Negócios

Com transformação social e cultura digital, jovens da geração Z impulsionam empreendedorismo no CE

Mariana Lemos
02 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Tecnologia cearense recarrega carro elétrico em 5 minutos

O Plug Station, criado pelo engenheiro Fernando Ximenes, é capaz de fazer a recarga de dois veículos, simultaneamente.

Egídio Serpa
02 de Fevereiro de 2026
cartao da mega sena foto loteria caneta homem.
Negócios

Mega-Sena acumula e prêmio estimado para a próxima terça (3) é de R$ 130 milhões

Uma aposta feita no Interior do Ceará acertou cinco números.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Imagem de uma pessoa manipulando o aplicativo da Tele-sena nas mãos
Negócios

Tele Sena de Ano Novo: confira o resultado deste domingo (01/02)

As dezenas são sorteadas com transmissão pelo canal no YouTube.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1231 de hoje 31/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
31 de Janeiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6038, deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
31 de Janeiro de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2350 de hoje, 31/01; prêmio é de R$ 4,5 milhões

Veja os números.

A. Seraphim
31 de Janeiro de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1171 de hoje, 31/01; prêmio é de R$ 850 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
31 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6942, deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão

Veja os números.

A. Seraphim
31 de Janeiro de 2026
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2967 deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 115,0 milhões

Seis dezenas foram sorteadas.

A. Seraphim
31 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3602, deste sábado (31/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

Veja os números abaixo.

A. Seraphim
31 de Janeiro de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 325 de hoje 31/01; prêmio é de R$ 20,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
31 de Janeiro de 2026
Hidrelétrica no Brasil vista de cima.
Negócios

Conta de energia terá bandeira verde em fevereiro, decide Aneel

Com a decisão, o ano de 2026 segue sem taxa extra.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Papeletas de loterias.
Negócios

Loterias do dia podem pagar mais de R$ 144 milhões neste sábado (31/01); confira

O maior prêmio pode ser pago aos apostadores da Mega Sena.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Trecho da rodovia CE-060, com placa do km 55 e veículo passando na estrada.
Negócios

Governo do Estado abre licitação para duplicação de rodovias em três municípios do Ceará

Investimento para obra é de R$ 181,8 milhões e o prazo de execução é de dois anos a partir do início dos trabalhos.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
31 de Janeiro de 2026