Novas regras de segurança do Pix passam a valer a partir desta segunda (2)

As novas regras de segurança do Pix passam a valer a partir desta segunda-feira (2). Os bancos são obrigados a se adaptar à versão 2.0 do chamado mecanismo de devolução do Pix. Conforme o g1, essa medida busca viabilizar a restituição em casos de fraude e de falha operacional.

Anteriormente, a devolução do valor só poderia ser realizada a partir da conta utilizada na fraude. Isso reduzia a possibilidade de reaver o dinheiro, uma vez que os golpistas costumam sacar ou transferir valores para outras contas.

Para facilitar a possibilidade de reaver a fraude, o sistema de devolução do Pix irá rastrear com mais precisão o caminho do dinheiro. Além disso, também permitirá que valores desviados sejam recuperados mesmo depois de deixarem a conta original do golpista.

Aumentar a identificação de contas

O Banco Central busca aumentar a identificação de contas utilizadas em fraudes. Com a decisão de devolução dos valores, objetivam desestimular esse tipo de crime.

O compartilhamento das informações também evitará que as contas sejam usadas em novas fraudes.

"​Essa identificação vai ser compartilhada com os participantes envolvidos nas transações e permitirá a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação", destacou o BC.