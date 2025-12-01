Pix bate novo recorde com 297,4 milhões de transações em um dia

Um novo recorde de transações diárias foi atingido pelo Pix na última sexta-feira (28). Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda (1º), o volume registrado na data foi de 297,4 milhões de transações em um único dia, representando o maior já visto nos últimos três meses.

De acordo com o BC, as operações em Pix deste dia movimentaram R$ 166,2 bilhões, valor que também é recorde. O recorde anterior foi registrado em 5 de setembro deste ano, quando foram registradas 290 milhões de operações.

"O resultado é mais uma demonstração da importância do PIX como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional", disse o Banco Central em comunicado.

Principal método de pagamento

O Pix completou cinco anos no último dia 16 de novembro, se consolidando como o principal método de pagamento do país. Somente em 2024, o meio de pagamentos digital movimentou R$ 26,4 trilhões.