Pix bate novo recorde com 297,4 milhões de transações em um dia

Marca foi registrada na última sexta-feira (28).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra método de pagamento via Pix.
Legenda: O número de transações em um único dia foi o maior já visto nos últimos três meses.
Foto: Agência Brasil.

Um novo recorde de transações diárias foi atingido pelo Pix na última sexta-feira (28). Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda (1º), o volume registrado na data foi de 297,4 milhões de transações em um único dia, representando o maior já visto nos últimos três meses. 

De acordo com o BC, as operações em Pix deste dia movimentaram R$ 166,2 bilhões, valor que também é recorde. O recorde anterior foi registrado em 5 de setembro deste ano, quando foram registradas 290 milhões de operações. 

"O resultado é mais uma demonstração da importância do PIX como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional", disse o Banco Central em comunicado. 

teaser image
Victor Ximenes

Saque-aniversário do FGTS pode ter nova liberação bilionária em 2026, diz ministro

teaser image
Papo Carreira

CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados hoje (1º)

Principal método de pagamento

O Pix completou cinco anos no último dia 16 de novembro, se consolidando como o principal método de pagamento do país. Somente em 2024, o meio de pagamentos digital movimentou R$ 26,4 trilhões. 

Prédio em que funciona a sede do Banco Central do Brasil em Brasília.
Negócios

Ferramenta para bloquear abertura de contas fraudulentas é lançada pelo BC

Sistema pedirá ativação do próprio consumidor para permitir abertura.

Redação
Há 46 minutos
Ministro Luiz Marinho em entrevista à Verdinha FM 92.5
Victor Ximenes

Saque-aniversário do FGTS pode ter nova liberação bilionária em 2026, diz ministro

Luiz Marinho afirma que nova rodada de saque pode ser feita nos primeiros meses de 2026

Victor Ximenes
Há 2 horas
Mão de pessoa negra segurando caneta esferográfica de tampa preta. Ao fundo, borrados em sua perna, papel branco de prova e celular preto.
Papo Carreira

CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados hoje (1º)

Segunda fase tem mais de 42 mil candidatos classificados e acontecerá nesta domingo (7).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda (1º)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Carol Melo
01 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Observatório Nacional instala relógio atômico de césio em Fortaleza

Ele será implantado no Data Center da Etice, cujo ponto de troca de tráfego de dados é o segundo maior do país

Egídio Serpa
01 de Dezembro de 2025
Vista parcial da praça da Igreja Matriz de Itapipoca, no Ceará.
Negócios

Cidade do Ceará registra a 5ª melhor taxa de investimento do País

Estudo coloca a mesma cidade em 1º lugar do Nordeste.

Paloma Vargas
01 de Dezembro de 2025
Negócios

Cresce Ceará ocorre nesta quarta (3) com debate sobre desafios do comércio exterior

Evento é gratuito e contará com dois painéis com especialistas do mercado e representantes do setor público

Agência de Conteúdo DN
01 de Dezembro de 2025
Vista frontal de um SUV elétrico Chevrolet Spark azul.
Negócios

Produção do Chevrolet Spark no Ceará vai elevar em 2,4 mil contêineres por ano no Porto do Pecém

Polo automotivo será inaugurado no próximo dia 3 e deve ter a presença do presidente Lula.

Paloma Vargas
01 de Dezembro de 2025
Carteira de Trabalho
Victor Ximenes

Quais as 10 cidades campeãs da carteira assinada no Ceará

Victor Ximenes
01 de Dezembro de 2025
Homem preenche bilhetes de jogos da loteria em balcão de lotérica.
Negócios

Com Super Sete sorteando R$ 6 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (1º).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Reeleição na Faec tem um significado para o agro do Ceará

Como a Casa do Produtor Ruiral deixou de ser uma ação entre amigos para tornar-se, em quatro anos, um organismo sindical de grande prestígio político.

Egídio Serpa
01 de Dezembro de 2025
Imagem das mãos de um homem segurando cédulas de dinheiro, 100 reais.
Negócios

Governo reduz em R$ 4 a projeção do salário mínimo de 2026

O valor definitivo do salário mínimo deverá ser conhecido nos próximos dias.

Redação
30 de Novembro de 2025
Buraco raso e grande aberto no meio de uma rodovia vazia com grama e árvores verdes nas laterais.
Negócios

Anunciada há um ano, 'Estrada do Agro' ainda não saiu do papel e só deve ser entregue em 2027

A rodovia CE-123 é fundamental para o setor agropecuário e liga cidades do Vale do Jaguaribe.

Milenna Murta* e Luciano Rodrigues
30 de Novembro de 2025
Imagem mostra close-up em mãos contando cédulas de 50 reais.
Negócios

Loterias acumuladas vão sortear R$ 80,3 milhões nesta semana

Confira últimos resultados e saiba como concorrer a essa bolada.

Redação
30 de Novembro de 2025
Mão segurando um smartphone que exibe na tela o logotipo da Tele Sena sobre um fundo azul.
Negócios

Tele Sena de Natal: confira o resultado deste domingo (30/11)

Redação
30 de Novembro de 2025
Imagens de vários jogos impressos da mega-sena sobrepostos
Negócios

Aposta única leva prêmio de mais R$ 27 milhões da Mega-Sena; veja resultado

Jogo simples foi feito em lotérica em São Paulo.

Redação
30 de Novembro de 2025
Spark GM, salão do automóvel.
Victor Ximenes

Do fim da Troller à montadora multimarcas: Ceará abre nova era automotiva

Polo automotivo do Ceará vira realidade no dia 3 de dezembro, com início da produção do SUV elétrico Spark.

Victor Ximenes
30 de Novembro de 2025
Foto que contém uma composição do VLT e, ao lado, um avião pousando no Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Negócios

Ferrovias abandonadas no Ceará podem virar linhas de trens regionais de passageiros

Especialistas sugerem reaproveitar estruturas ociosas; governo já conduz estudos técnicos no Ceará.

Luciano Rodrigues
30 de Novembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1222 de hoje 29/11; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
29 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3550, deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3550, deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
29 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6890, deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6890, deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
29 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2945 deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 27,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2945 deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 27,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
29 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1146 de hoje, 29/11; prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1146 de hoje, 29/11; prêmio é de R$ 600 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
29 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6022, deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6022, deste sábado (29/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
29 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 307 de hoje 29/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 307 de hoje 29/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
29 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2325 de hoje, 29/11; prêmio é de R$ 55,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2325 de hoje, 29/11; prêmio é de R$ 55,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
29 de Novembro de 2025
Imagem mostra palestrantes e o mediador Egídio Serpa na primeira edição do Cresce Ceará.
Victor Ximenes

Com inscrição gratuita, Cresce Ceará debate comércio exterior; veja programação

O evento trará discussões práticas para quem exporta e importa.

Victor Ximenes
29 de Novembro de 2025
fotos de cartoes de diversos tipos de jogos da loteria, caixa economica.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 102 milhões neste sábado (29)

O maior prêmio pode ser pago aos apostadores da TimeMania.

Redação
29 de Novembro de 2025
Negócios

Feira Mulher em Foco retorna em dezembro com três eventos em Fortaleza

Iniciativa é realizada pelo Diário do Nordeste e conta com patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza

Agência de Conteúdo DN
29 de Novembro de 2025