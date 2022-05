Por que o preço do maracujá subiu tanto em Fortaleza em abril? Entenda

O custo do maracujá subiu 33,94% para as famílias neste mês de abril, em Fortaleza, conforme a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA), divulgada nesta terça-feira (11). Mas por que a fruta foi a vilã da vez?

Segundo o analista de mercado da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa), Odálio Girão, o fruto sofreu a maior elevação devido à chamada quebra de safra. Isso significa que houve uma baixa produtividade da colheita desta cultura agrícola provocada, neste caso, pelo excesso de chuvas.

A condição climática afetou a maior área produtora de maracujá do Ceará, localizada na Serra da Ibiapaba.

Outro fator que contribuiu para a elevação do alimento foi a majoração do custo logístico com a alta dos preços dos combustíveis, já que a fruta também é trazida da Bahia e de Minas Gerais.

O que esperar

Odálio pondera que a tendência é um declínio do custo para os próximos meses.

“A partir de junho, o consumidor poderá esperar boas safras devido às questões das chuvas que vão ajudar, principalmente, os grãos e frutas, como maracujá e a banana. Esse cenário vai amenizar o bolso dos consumidores”, observa.

Inflação de Fortaleza

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA) acelerou para 0,98%, em abril, em Fortaleza. Esse é o maior indicador para o mês desde 2016 (1,02%). Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Veja todos os itens que ficaram mais caros:

Maracujá: 33,94% Óleo diesel: 10,58% Óleo de soja: 10,54% Táxi: 8,46% Óleos e gorduras: 8,06% Antialérgico e broncodilatador: 7,91% Ovo de galinha: 7,54% Serviço oftalmológico: 7,28% Seguro voluntário de veículo: 6,53% Massa semipreparada: 5,94%

O IPCA calcula a inflação para famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, servindo de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros. Em Fortaleza, os alimentos mais caros para essas pessoas foram:

Maracujá: 33,94% Uva: 3,98% Alface: 3,06% Mortadela: 2,99% Laranja-pera: 2,84% Mamão: 2,67% Aves e ovos: 2,4% Arroz: 2,21% Farinhas, féculas e massas: 2,16% Cereais, leguminosas e oleaginosas: 2,15%