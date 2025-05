Petrobras reduz preço do diesel para distribuidoras

A Petrobras anunciou que irá reduzir os preços de venda de diesel para as distribuidoras a partir desta terça-feira (6). Conforme a empresa, o valor passará a ser, em média, de R$ 3,27 por litro, uma redução de R$ 0,16 por litro.

A estatal informou que a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,81 /litro, uma redução de R$ 0,14 a cada litro de diesel B, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos.

Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 1,22/litro, uma redução de 27,2%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,75/litro ou 34,9%.

Veja as variações do diesel neste ano para as distribuidoras

01/02/2025 - R$ 3,72 (alta de R$ 0,22 por litro)

01/04/2025 - R$ 3,55 (queda de R $ 0,17 por litro)

18/04/2025 - R$ 3,43 (queda de R$ 0,12 por litro)

06/05/2025- R$ 3,27 (queda de R$ 0,16 por litro)

