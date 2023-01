Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, será presidente do BNB, diz jornal

O ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara deve assumir a presidência do Banco do Nordeste (BNB) "em breve", segundo o jornal Valor Econômico. Na última semana, o político saiu do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Desde então, seu nome é ventilado para algum ministério do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao Diário do Nordeste, a assessoria de Paulo Câmara disse que ele não irá se pronunciar sobre o assunto. A reportagem também pediu informações à instituição e aguarda retorno.

Importante para o desenvolvimento regional, o BNB é disputado por ter recursos elevados e uma robusta carteira de microcrédito. Para se ter ideia, no ano passado, o banco desembolsou o montante recorde de R$ 49 bilhões.

Outros cinco nomes já foram cotados para o comando da instituição financeira.

Quem é Paulo Câmara

Legenda: Paulo Câmara Foto: Helene Santos/Diário do Nordeste

Economista, Paulo Câmara atuou no Banco do Brasil e no Tribunal de Contas de Pernambuco. Foi ainda secretário de Administração, Turismo e Fazenda.

O político era primeiro-vice presidente do PSB Nacional, onde estava há nove anos. Na sexta-feira (26), ele pediu para sair da sigla, mas não informou o motivo.

Leia a carta enviada pelo político para a desfiliação:

“Ao presidente do Partido Socialista Brasileiro, Sr. Carlos Siqueira,

Ingressei no PSB, a convite do governador Eduardo Campos em 2014, para ser candidato ao Governo de Pernambuco. Naquele ano, em 13 de agosto, sofremos todos a perda de nossa maior liderança num trágico acidente aéreo. Eduardo foi um político e gestor público que fez história no Brasil transformando nosso estado para melhor.

Nos oito anos seguintes, tive a difícil tarefa de suceder o melhor governador da história. O que já não seria fácil se tornou ainda mais desafiador, com as sucessivas crises enfrentadas pelo país e pelo mundo, a mais grave de todas a pandemia da Covid-19.

Minha dedicação a Pernambuco foi integral em meus dois mandatos. Avançamos em todas as áreas da gestão, sobretudo na educação, ao atingir a marca de melhor ensino médio do país.

Ao tempo que finalizei a honrosa tarefa de ser governador de Pernambuco também avaliei concluída minha história partidária junto ao PSB. Quero agradecer a todos os companheiros e companheiras de partido que sempre estiveram ao meu lado nesse período, nas pessoas do nosso presidente nacional, Carlos Siqueira e estadual, Sileno Guedes.

Não estaremos mais ombro a ombro, mas permaneceremos no mesmo front, defendendo políticas públicas que priorizem os mais vulneráveis e lutando por um Brasil mais justo.

Muito obrigado e que Deus nos abençoe!

Paulo Câmara.”

