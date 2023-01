Lista de cotados para presidência do Banco do Nordeste tem até ex-governador

Fervilham as especulações nos bastidores sobre a sucessão presidencial no Banco do Nordeste (BNB). Conforme fontes com trânsito na entidade de fomento, a situação ainda está aberta. O catálogo de possíveis nomes para assumir o comando do banco, inclusive, vem crescendo nas últimas semanas.

O motivo: várias forças políticas querem abocanhar o controle dessa máquina multibilionária. No ano passado, o BNB desembolsou R$ 49 bilhões, montante recorde. É um essencial vetor de desenvolvimento econômico para a região. Além da cadeira máxima, cargos de direção também são acirradamente disputados.

Disputa entre petistas

Dentro do PT, o ex-governador e atual ministro da Educação Camilo Santana tenta emplacar um cearense, Nelson Martins, atualmente assessor especial do governador Elmano de Freitas, com experiências no setor bancário no currículo. O deputado federal José Guimarães, experiente articulador para assuntos de Banco do Nordeste, integra a força-tarefa na tentativa de garantir um nome do Ceará à frente da instituição.

O cargo também é cobiçado pelo piauiense Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. Assim como Camilo, é figura influente no Governo Lula. Dias tenta posicionar Luiz Carlos Everton de Farias, nome de sua confiança. Hoje secretário de Inclusão Socioeconômica na pasta capitaneada pelo conterrâneo, Farias já foi diretor do BNB, além de presidente da Agência de Desenvolvimento do Piauí e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf).

Pernambuco é outro fator na disputa. Na imprensa daquele estado, ventila-se frequentemente o nome de Paulo Câmara, do PSB, para chefiar o banco. Câmara foi governador de Pernambuco por dois mandatos. Também acumula vivência bancária, tendo atuado no Banco do Brasil.

Apesar da agitação nos bastidores, a expectativa é que a decisão, que caberá ao presidente Lula, seja tomada após a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. O BNB é presidido atualmente por José Gomes da Costa, cuja gestão tem sido elogiada por conhecedores do banco e pelo setor produtivo.

Veja alguns nomes cotados para presidência do Banco do Nordeste

Nelson Martins - Assessor especial de Relações Institucionais do Estado do Ceará. Foi vereador por Fortaleza e deputado estadual. Concursado do Banco do Brasil, presidiu o Sindicato dos Bancários do Ceará.

Legenda: Nelson Martins Foto: José Leomar/Diário do Nordeste

Paulo Câmara - Ex-governador de Pernambuco. Atuou no Banco do Brasil e no Tribunal de Contas de Pernambuco. Foi ainda secretário de Administração, Turismo e Fazenda.

Legenda: Paulo Câmara Foto: Helene Santos/Diário do Nordeste

Luiz Carlos Everton de Farias - Secretário de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento Social. Foi diretor do Banco do Nordeste e presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf).

Legenda: Luiz Carlos Everton de Farias Foto: Divulgação/Min. Desenvolvimento Social

Stélio Gama - Diretor-presidente do Inec (Instituto Nordeste Cidadania), entidade que possuía contrato com o BNB para operacionalização do Crediamigo, produto de microcrédito do banco.

Legenda: Stélio Gama Lyra Jr. Foto: Divulgação

Silvana Parente - Diretora de Economia Popular e Solidária da Adece (Agência de Desenvolvimento do Ceará). É doutora em Economia e especialista em microfinanças. Foi funcionária do Banco do Nordeste por mais de duas décadas e coordenou a implantação do Crediamigo.

Legenda: Silvana Parente Foto: Divulgação

Zilana Ribeiro - Presidente do Inec. É graduada em Direito e mestra em Administração e Controladoria. Acumula 39 anos de experiência no BNB, onde passou por diversas áreas, como superintendência de RH e chefia de Gabinete.

