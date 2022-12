Atenção! Esta coluna apurou junto a uma fonte com ligação direta com a equipe de transição do futuro governador que o nome do deputado Nelson Martins foi indicado -- com o aval do senador Camilo Santana e do governador eleito Eelmano Freitas -- para a presidência do Banco do Nordeste.

Resta agora saber se Nelson Martins atende às exigências da Lei das Estatais, mas a mesma fonte assegurou que sim.