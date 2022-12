Embraer entrega no Canadá 2 de 50 E195-E2 à Porter Airlines

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que entregou à Porter Airlines, do Canadá, suas primeiras duas unidades do E195-E2, em cerimônia realizada em São José dos Campos.

Trata-se da primeira entrega de um total de 50 unidades.

Na véspera do Ano Novo, a Embraer entregará mais três aeronaves à Porter.

A entrada em operação da frota de E-Jets E2 dará início a uma nova fase de viagens aéreas, com uma experiência única de conforto na classe econômica, para os clientes da Porter do Canadá.



A Porter, cliente-lançador do E195-E2 na América do Norte, está iniciando suas operações em toda a região, incluindo a costa oeste e o sul dos Estados Unidos, o México e o Caribe.

A aeronave voará inicialmente a partir do Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto, com operações previstas também em Halifax, Montreal e Ottawa, todas cidades no Canadá.

A Porter optou por uma configuração mais confortável da aeronave, alterando de 146 para 132 assentos e com espaço que variam entre 36, 34 e 30 polegadas.



“A entrega oficial das aeronaves é o início de uma nova temporada para a Porter”, disse Michael Deluce, presidente e CEO da Porter Airlines.

“O E195-E2 nos permite alcançar todo o continente, além do leste do Canadá, ao mesmo tempo em que apresenta uma qualidade de serviço aos passageiros de voos em classe econômica que nenhuma outra companhia aérea da América do Norte oferece. É uma experiência sem igual, que se baseia em nossa reputação em fornecer um elevado nível de serviço a todos os passageiros, a preços razoáveis, em classe única. Os primeiros aviões estão prontos para voar para o Canadá ao final deste mês, antes de entrarem em operação em fevereiro”, acrescentou Deluce.



“A Porter está focada em entregar o que todos nós queremos – tornar agradável a experiência de voar. Além de seu serviço de bordo impecável, a frota da Porter não possui o indesejado assento do meio. O E195-E2 é a aeronave de corredor único mais sustentável, sendo 65% mais silenciosa e até 25% mais limpa do que aeronaves de geração anterior”, afirma Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.

“A aeronave da Embraer tem o menor consumo de combustível por assento e por viagem em comparação com os demais aviões de 120 a 150 assentos e é o jato de corredor único mais silencioso da atualidade”, adianta ele.



No total, a Porter possui uma encomenda com a Embraer para até 100 aeronaves E195-E2; 50 pedidos firmes e 50 direitos de compra.

Em 2021, a Porter encomendou 30 jatos Embraer E195-E2, com direitos de compra para mais 50 aeronaves, no valor de US$ 5,82 bilhões a preço de lista, em caso de todas as opções serem exercidas.

Um pedido firme para mais 20 aeronaves, e avaliado em US$ 1,56 bilhão, foi realizado neste ano.