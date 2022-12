Carlos Matos lança livro com história da floricultura cearense

Sob aplausos de mais de 300 pessoas, boa parte das quais empresários da agropecuária cearense, o deputado Carlos Matos, ex-secretário de Agricultura Irrigada do governo do estado, lançou seu livroi “Flores do Ceará e suas influências na Cultura” – um mergulho na história da floricultura cearense.

Entre os presentes, estiveram o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior; o secretário Executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro; o presidente da Federação da Agricultura (Faec), Amílcar Silveira; o ex-governador Lúcio Alcântara; e os empresários Paulo Selbach, pioneiro no cultivo de rosas no Ceará; Riberto Reijers, dono da Rosas Reijers, que produz flores em S. Benedito, na Chapada da Ibiapaba; Cláudio Fogaça; Gilson Gondim, da Câmara Setorial da Flçoricultura; e Carlos Prado, fundador da Itaueira e da Cemag.

O evento foi uma celebração dos 20 anos da floricultura do Ceará, um setor que segue crescendo e gerando emprego e renda no interior do Estado e beneficiando um setor produtivo de alto valor agregado, incluindo o da produção de plantas ornamentais, que são exportadas para a Europa e para os EUA.

A noite de autógrafos foi encerrada com um pronunciamento e uma oração feitos pelo fundador da Comunidade Católica Shalom, Moisés Azevedo, que se congratulou com o autor do livro, parabenizando-o pela feliz iniciativa de documentar uma história de muito esforço, mas também de muito êxito, que é o da floricultura cearense.