Donos da FS Rocha Pescados recebem título de cidadãos de Camocim

Em solenidade realizada ontem em sua sede, a Câmara Municipal de Camocim, no Litoral Oeste do Ceará, entregou o título de Cidadão Honorário do Município aos irmãos empresários Manoel e Francisco Silveira Rocha.

Eles são donos da FS Rocha Pescados e Mariscos, maior empresa varejista desse setor em Fortaleza – ela tem duas lojas, uma de 1.500 m², na rua Antônio Furtado, na área de influência da Avenida Pontes Vieira, e outra, menor, a Somariscos, localizada na Avenida Barão de Studart.

Em 2021, os dois irmãos foram incluídos na relação dos 50 homenageados pelo Sistema Verdes Mares como um caso de sucesso. Eles começaram há 25 anos, vendendo peixe em um pequeno isopor e hoje são empresários de sucesso.

A FS Rocha Pescados e Mariscos tem, em Camocim, uma unidade industrial de beneficiamento de pescados, empregando dezenas de pessoas e mantendo com a comunidade local uma estreita e antiga relação de amizade.



A cerimônia de entrega do título contou com a presença do deputado Sérgio Aguiar.

A proposta de concessão do título, apresentada pelo vereador Chiquinho do Peixe, foi aprovada por unanimidade.

A empresa dos irmãos Manoel e Francisco Silveira Rocha passará a consumir, até março de 2023, sua própria emergia elétrica, para o que está concluindo a instalação de um parque de geração de energia solar fotovoltaica na região Norte do Ceará.

O parque terá 540 painéis fotovoltaicos com capacidade de gerar 291.600 Kw, suficientes para sustentar o funcionamento das quatro câmaras frigoríficos das duas lojas da empresa na capital cearense.

Esse empreendimento está sendo financiado com recursos do FNE Sol, do Banco do Nordeste.