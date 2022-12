UNI7 expande ofertas de cursos na área de saúde

O Centro Universitário 7 de Setembro, em Fortaleza, está ampliando a oferta de cursos com o lançamento de cinco novas graduações na área de saúde: Biomedicina, Medicina Veterinária, Farmácia, Nutrição e Fisioterapia.

A novidade faz parte dos novos investimentos que vêm sendo realizados e no planejamento de criação de novos cursos.

A UNI7 já recebeu a visita de comissões do MEC para autorizar os cursos de Odontologia e Enfermagem e está aguardando a publicação para iniciar a oferta.

Com a abertura das novas graduações, o Centro Universitário 7 de Setembro passa a oferecer 18 cursos ao público nas áreas de humanas, saúde e exatas, além de Direito, que tem um dos maiores índices de aprovação na OAB-CE, Arquitetura e Urbanismo e Engenharias (entre os melhores cursos do Ceará conforme a nota do ENADE-MEC).

Os cursos contarão com estrutura diferenciada, com laboratórios de última geração e sistema multimídia em sala de aula, corpo docente especializado, acervo bibliográfico com centenas de títulos, mantendo a tradição de excelência de ensino da UNI7 nos seus mais de 20 anos de atuaação.

Para mais informações, acessem: uni7.edu.br